Η Qatar Airways ξεκινά τις απευθείας πτήσεις Ντόχα - Μύκονος

Οπως είχε δεσμευτεί, η Qatar Airways βάζει απευθείας πτήσεις από τη Ντόχα και

προς τη Μύκονο, διευρύνοντας τους ελληνικούς προορισμούς της. Η πτήση θα

πραγματοποιείται 3 φορές την εβδομάδα, συνδέοντας το ελληνικό νησί με

περισσότερες από 35 πόλεις στην Ασία και στη Μέση Ανατολή.

«Αισθάνομαι πολύ περήφανος που καλωσορίζω την Qatar Airways στη Μύκονο.

Είναι ένα πολύ ευχάριστο γεγονός που το ελληνικό νησί, αυτός ο διεθνούς φήμης

πολυτελής προορισμός, περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό του ανανεωμένου

καλοκαιρινού προγράμματος της εταιρείας», ανέφερε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, καλώντας «τους φίλους της Qatar Airways, απ’ όλο τον κόσμο να επισκεφτούν τη Μύκονο αλλά και την Ελλάδα γενικότερα», με την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού, υπό το σλόγκαν «All you want is Greece».