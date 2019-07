Η σεληνιακή λατρεία στην αρχαιότητα

Η τριπλή αυτή μορφή της Σελήνης συνδέεται άμεσα με την Τριπλή Θεά ( The Three Shaped Goddess-Maiden, Mother and Crone ) ,η οποία σύμφωνα με ακαδημαϊκούς κληρονομήθηκε στα κελτικά και λοιπά προχριστιανικά ευρωπαϊκά φύλλα από την αρχαία Ελλάδα.

Ένα άλλο ιδιαίτερα ενδιαφέρον παραμύθι με τίτλο το φεγγάρι (Der Mond ) παρουσιάζεται από τους αδερφούς Γκριμ, τους Γερμανούς συλλέκτες των ευρωπαϊκών παραμυθιών. To παραμύθι το οποίο δημοσιεύεται στην έκδοση του 1884 (Jacob and Wilhelm Grimm, Household Tales, trans. Margaret Hunt -London: George Bell, 1884) ουσιαστικά εξηγεί πως το φεγγάρι βρέθηκε στον ουρανό με παρέμβαση του Άγιου Πέτρου. Το παραμύθι αναφέρει πως όταν η νύχτα ήταν μαύρη, τέσσερα αδέρφια ταξίδεψαν σ΄ένα μακρινό τόπο, όπου είδαν μια μεγάλη φωτεινή σφαίρα σε μια βελανιδιά (κατάλοιπο της κελτικής λατρείας καθώς ήταν το ιερό τους δένδρο). Τους είπαν ότι λέγεται φεγγάρι και το έχουν για να βλέπουν.Τα αδέρφια, το έκλεψαν και το πήγαν στον τόπο τους. Πριν πεθάνουν όμως το μοίρασαν σε τέσσερα κομμάτια, όσα και τα τέταρτα της Σελήνης (κατάλοιπο της σεληνιακής λατρείας) με σκοπό να τα πάρουν μαζί τους στον Κάτω Κόσμο.Όταν τα κομμάτια του φεγγαριού ενώθηκαν στον Κάτω Κόσμο, οι νεκροί άρχισαν να αφυπνίζονται, να ζουν, να γλεντούν και να τραγουδούν όπως όταν ήταν ζωντανοί. Η αναταραχή αυτή τράβηξε την προσοχή του Αγίου Πέτρου, ο οποίος και πίστεψε ότι οι νεκροί εξεγείρονταν. Έστειλε, λοιπόν, τους ουράνιους στρατιώτες του, υπέταξε τους νεκρούς και πήρε το φεγγάρι μαζί του, τοποθετώντας το στον ουρανό, όπου βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Το παραμύθι ουσιαστικά είναι αλληγορικό και δείχνει την επικράτηση του Χριστιανισμού στην παγανιστική σεληνιακή λατρεία της προ-χριστιανικής Ευρώπης.

Κατάλοιπα της λατρείας της Σελήνης καθώς και μια προσπάθεια να εξηγηθεί η έκλειψη εμφανίζονται στο παραμύθι με τίτλο The Buried Moon ή The Dead Moon που συναντάμε στο βιβλίο More English Fairy Tales του λαογράφου Τζότζεφ Γιάκομπς.

Σύμφωνα με το παραμύθι, η γη ήταν γεμάτη από βάλτους και ήταν επικίνδυνο κάποιος να τους διασχίσει στο σκοτάδι. Την ημέρα που έλαμπε ο Ήλιος και το βράδυ όταν έλαμπε η Σελήνη οι άνθρωποι ήταν ήρεμοι και μπορούσαν να κυκλοφορήσουν. Όταν όμως η Σελήνη χανόταν από τον ουρανό, μέσα από τους βάλτους έβγαιναν κακά πνεύματα και μπαμπούλες (bogies όπως αναφέρονται στο παραμύθι). Η Σελήνη όταν άκουσε αυτές τις ιστορίες και τον φόβο των ανθρώπων, αποφάσισε να κατέβει από τον Ουρανό, σκεπάζοντας μ΄ένα μαύρο σάλι τα λαμπερά μαλλιά της (έκλειψη δηλαδή) και να δει τί ακριβώς συνέβαινε. ’Ομως έπεσε μέσα στη λίμνη και το σάλι της πιάστηκε στα ξερά κλαδιά. Άλλοι λένε ότι δεν ήταν κλαδιά αλλά ένα τεράστιο δόντι ή κόκκαλο. Όταν είδε έναν άνδρα να έρχεται προς το μέρος της, έριξε το σάλι από τα μαλλιά της για να φωτίσει τον τόπο. Το φως της βοήθησε τον άνδρα να περάσει από τους βάλτους και τρόμαξε τα κακά πνεύματα. Όμως τα κακά πνεύματα είδαν τη Σελήνη και την παγίδευσαν και την μετέτρεψαν σε ιπτάμενο φως will - o’ - the - wyke ή will - o’ - the - wisp όπως αναφέρεται το φαινόμενο στην αγγλική λαογραφία. Έτσι η Σελήνη χάθηκε από τον ουρανό και οι άνθρωποι αναρωτήθηκαν γιατί έπεσε σκοτάδι. Ο άνδρας που είχε σώσει στους βάλτους θυμήθηκε ό,τι είχε συμβεί και το διηγήθηκε στους υπόλοιπους. Μια σοφή γυναίκα τους είπε να πάνε στους βάλτους και να ψάξουν για το ιπτάμενο φως στο σταυροδρόμι και ότι κάπου εκεί κρυμμένη θα ήταν και η Σελήνη. Οι άνθρωποι έκαναν ό,τι τους είπε και κατάφεραν να την απελευθερώσουν ώστε να επιστρέψει πιο φωτεινή στον ουράνιο θρόνο της και τα κακά πνεύματα χάθηκαν.

Πέρα από τις ιστορίες, τους μύθους, τους θρύλους και τις δοξασίες λαών και πολιτισμών, στο τέλος όπως λέει και ο ομηρικός ύμνος: «Λάμψη ουρανόφαντη χύνεται γύρω στη γη από εκείνην, από τα αθάνατο κεφάλι της, και πολλή χάρη ξεσικώνεται με τη δική της λάμψη».