Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Euronews, «η Ελληνίδα αντιπρόεδρος και ευρωβουλευτής πρόκειται να αποβληθεί (to be thrown out) από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλο», καθώς οι δραματικές αποκαλύψεις της αστυνομικής και δικαστικής έρευνας για το Qatargate οδηγούν πλέον και σε βαρύνουσες πολιτικές αποφάσεις με χαρακτήρα καταπείγοντος.