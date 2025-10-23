Σύντομη αναδρομή: πέρασε ακριβώς ένας χρόνος από εκείνη την αλησμόνητη ιστορία με ανήλικους μαθητές και μαθήτριες να καταλήγουν στο νοσοκομείο μετά από «σχολικό πάρτι» σε κλαμπ στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Τότε πήραμε θέση ως HuffPost, τονίζοντας ότι η μόνη λύση είναι να μετατραπεί σε ποινικό αδίκημα η πώληση αλκοόλ σε παιδιά.

«Λεπτομέρεια»: Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, πήγε κι έβαλε λουκέτο αρχικά σε εκείνο το κλαμπ. Μαντέψτε τι ακολούθησε…Μερικούς μήνες αργότερα βγήκε μία δικαστική απόφαση που επέτρεψε στο κλαμπ να ανοίξει ξανά. Και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!

Advertisement

Advertisement

Πέρασαν και 10 μήνες (Ιανουάριος 2025) από τότε που ο αρμόδιος υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ανακοίνωσε ότι «γίνεται και ποινικό αδίκημα» η πώληση αλκοόλ σε ανήλικους.

Ενα χρόνο μετά, ένα 16χρονο κορίτσι χάθηκε, επειδή κάποιοι πούλησαν μερικά ποτά παραπάνω με ελαφριά συνείδηση και με μόνη σκέψη να εισπράξουν μερικά ευρώ παραπάνω, Σάββατο βράδυ στο Γκάζι. Συμβαίνει μόνο στα μπαρ – κλαμπ, ή μόνο στο κέντρο της Αθήνας; Όχι!

Κάθε έφηβος/-η γνωρίζει ότι μπορεί να προμηθευτεί εύκολα αλκοόλ, σε καθημερινή βάση, από σουπερ μάρκετ, ψιλικατζίδικα ή περίπτερα. Και σκληρό αλκοόλ; Ναι, με λίγη προσπάθεια και σκληρό αλκοόλ. Πάνε ολόκληρες παρέες ή δυο-δυο τα παιδιά και γεμίζουν σακούλες με μπουκάλια. Η κατανάλωση γίνεται και σε ανοιχτούς, δημόσιους χώρους, απροβλημάτιστα. Πάρκα, πλατείες κλπ.

Και σκληρό αλκοόλ; Ναι, με λίγη προσπάθεια και σκληρό αλκοόλ. Πάνε ολόκληρες παρέες ή δυο-δυο τα παιδιά και γεμίζουν σακούλες με μπουκάλια. Η κατανάλωση γίνεται και σε ανοιχτούς, δημόσιους χώρους, απροβλημάτιστα. Πάρκα, πλατείες κλπ. Ελάχιστοι χώροι διασκέδασης θέτουν σοβαρά εμπόδια στην κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικα παιδιά τα σαββατοκύριακα. Μέχρι πρότινος, υπήρχε και το «παραθυράκι» των ιδιωτικών εκδηλώσεων. Δηλαδή, ότι δήθεν τα κλαμπ δεν μπορούν να ελέγξουν την πώληση αλκοόλ, όταν για παράδειγμα ενοικιάζονται χώροι για σχολικά πάρτι κλπ.

στην κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικα παιδιά τα σαββατοκύριακα. Μέχρι πρότινος, υπήρχε και το «παραθυράκι» των ιδιωτικών εκδηλώσεων. Δηλαδή, ότι δήθεν τα κλαμπ δεν μπορούν να ελέγξουν την πώληση αλκοόλ, όταν για παράδειγμα ενοικιάζονται χώροι για σχολικά πάρτι κλπ. Με την ίδια άνεση, ανήλικοι βρίσκουν εύκολα τρόπο να προμηθεύονται τσιγάρα ή συσκευές για κατανάλωση καπνικών προϊόντων. Μπορεί τα επίσημα καταστήματα πώλησης τέτοιων προϊόντων, που ανήκουν στις εταιρείες, να μην το επιτρέπουν, όμως σε περίπτερα και ψιλικατζίδικα ισχύει άλλος νόμος… Εκεί ο ανήλικος πελάτης συχνότατα αντιμετωπίζεται ως «κανονικός» πελάτης.

Πέφτουν πρόστιμα για όλα αυτά, ή λουκέτα; Ναι, όταν γίνει θόρυβος ή κάποιο «κακό», όπως προχθές στο κλαμπ της Λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Σύντομα, το περιστατικό θα ξεχαστεί. Μετά θα ξεχαστούν και οι έλεγχοι. Και ο φαύλος κύκλος θα συνεχίζεται, όσο δεν πέφτουν «λουκέτα» στους παραβάτες – πωλητές και όσο βρίσκονται «παραθυράκια». Και από «παραθυράκια» στην ελληνική νομοθεσία…άλλο τίποτα.