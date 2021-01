Εικόνες ντροπής από την εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο

ASSOCIATED PRESS Police with guns drawn watch as protesters try to break into the House Chamber at the U.S. Capitol on Wednesday, Jan. 6, 2021, in Washington. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Διακόπηκε η συνεδρίαση στο αμερικανικό Κογκρέσο μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο διαδηλωτών-οπαδών του Τραμπ. Οι διαδηλωτές παραβίασαν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου, ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18.00 τοπική ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση. Οι παρακάτω εικόνες καταγράφουν την βίαιη εισβολή των υποστηρικτών του πρώην πλανητάρχη στο Καπιτώλιο, πραγματοποιώντας μπάχαλα και δημιουργώντας επεισόδια με την αστυνομία.

SAUL LOEB via Getty Images

Win McNamee via Getty Images

Drew Angerer via Getty Images

SAUL LOEB via Getty Images

SAUL LOEB via Getty Images

Win McNamee via Getty Images

SAUL LOEB via Getty Images

ASSOCIATED PRESS U.S. Capitol Police try to hold back protesters outside the east doors to the House side of the U.S. Capitol, Wednesday, Jan 6, 2021. (AP Photo/Andrew Harnik)

Win McNamee via Getty Images WASHINGTON, DC - JANUARY 06: Protesters enter the Senate Chamber on January 06, 2021 in Washington, DC. Congress held a joint session today to ratify President-elect Joe Biden's 306-232 Electoral College win over President Donald Trump. Pro-Trump protesters have entered the U.S. Capitol building after mass demonstrations in the nation's capital. (Photo by Win McNamee/Getty Images)