Εμβόλιο AstraZeneca: Ανάλυση στοιχείων από το Lancet δείχνει ότι θα χρειαστεί κι άλλη έρευνα

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 14 Αυγούστου 2020. Τεχνικός σε εργαστήριο της βιο-φαρμακευτικής εταιρείας mAbxience στην Αργεντινή. Η συγκεκριμένη εταιρεία συμμετείχε στα σχέδια για μελλοντική διανομή του εμβολίου της AstraZeneca, μετά από σχετική συμφωνία που συνάφθηκε με την Αργεντινή και το Μεξικό. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό The Lancet την ίδια ημέρα, η ΑstraZeneca και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης πρέπει να κάνουν ακόμη περισσότερες προσπάθειες για να επιβεβαιώσουν εάν το εμβόλιο COVID-19 μπορεί να είναι 90% αποτελεσματικό , επιβραδύνοντας την πιθανή διάθεσή του για την καταπολέμηση της πανδημίας.