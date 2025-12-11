Συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωομάδας στις Βρυξέλλες - Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης συμμετέχει σε συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωομάδας στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, 11 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Yves Herman

Ανταπόκριση Βρυξέλλες

Νέος πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη σήμερα ( 11/12) ο Κυριάκος Πιερρακάκης, επικρατώντας του Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ σε μια διαδικασία με υψηλή πολιτική ένταση και εύθραυστες ισορροπίες. Η ελληνική υποψηφιότητα προσέλκυσε εξαρχής θετική προσοχή, όχι μόνο για το πρόσωπο του νέου υπουργού Οικονομικών, αλλά και ως σύμβολο, όπως θέλουν πολλοί, μια νέας ευρωπαϊκής σελίδας στην ιστορία της Ελλάδας, μιας χώρας που πέρασε από τα χρόνια των μνημονίων σε φάση δημοσιονομικής σταθερότητας και διεθνούς αναβάθμισης. Ο κ. Πιερρακάκης αναλαμβάνει από αύριο καθήκοντα και η θητεία του θα διαρκέσει δυόμισι χρόνια.

Μητσοτάκης:Το άλλοτε «μαύρο πρόβατο» από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου

Άμεση ήταν η αντίδραση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος συνεχάρη τον κ.Πιερράκακη λέγοντας ότι σήμερα είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης Πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο -γι’ αυτό και τον συγχαίρω θερμά.

Advertisement

Advertisement

Το άλλοτε «μαύρο πρόβατο» από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας είπε και πρόσθεσε ΄οτι η χώρα μας απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες.

Είναι ένα συμπέρασμα χρήσιμο και για τη σημερινή Ευρώπη, αλλά και ένα τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά, είπε και πρόσθεσε:

«Η εκλογή του Υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

«To Eurogroup εξέλεξε σήμερα τον Κυριάκο Πιερακάκη, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, ως Πρόεδρο της Ευρωομάδας, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 των Συνθηκών της ΕΕ. Ο νέος Πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία δυόμισι ετών. Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2026» αναφέρεται σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα λίγο μετά την εκλογή του. Advertisement H παρέμβαση της Γερμανίας

Σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα είχε και η σαφής δημόσια δήλωση στήριξης της Γερμανίας. Ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ λίγο πριν τη ψηφοφορία ανακοίνωσε ότι το Βερολίνο σε πλήρη συνεννόηση με την Καγκελαρία, θα ψήφιζε υπέρ του Πιερρακάκη. Η ασυνήθιστα ανοικτή αυτή τοποθέτηση για μυστική ψηφοφορία εκτιμάται ότι επηρέασε αισθητά τη στάση αρκετών βόρειων κρατών, τα οποία παραδοσιακά κινούνται παράλληλα με τις γερμανικές επιλογές στα ζητήματα οικονομικής διακυβέρνησης.

Το παρασκήνιο με τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Μέρος του παρασκηνίου, ίσως και από τα πιο σημαντικά, που καθόρισε την έκβαση αφορά και το ζήτημα των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία φυλάσσονται σε μεγάλο βαθμό στο Βέλγιο. Αν και οι υπουργοί Οικονομικών επέμεναν δημοσίως ότι το θέμα δεν συνδέεται με την εκλογή, ήταν απολύτως ξεκάθαρο και σύμφωνα με πηγές θεωρείται πλέον δεδομένο, ότι το συγκεκριμένο ζήτημα αποτέλεσε κρίσιμο παράγοντα στις διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών.

Πολλές κυβερνήσεις αναζητούσαν διαβεβαιώσεις για συναίνεση του Βελγίου στη χρήση αυτών με στόχο της χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Απόφαση που θα πάρει η σχετική ευρωπαϊκή απόφαση στη Σύνοδο Κορυφής της 18ης και 19ης Δεκεμβρίου.

Advertisement

Το χαρτί που προσπάθησε να παίξει ο Βέλγος υπουργός

Ο Βέλγος υποψήφιος προσπάθησε να αξιοποιήσει αυτό το χαρτί, δηλώνοντας ότι «κάποια στιγμή τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν» για την Ουκρανία, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν θα αποδεχτεί «απερίσκεπτους συμβιβασμούς» προκειμένου να κερδίσει τη θέση του Προέδρου της Ευρωομάδας. Ωστόσο, οι προσεκτικές αυτές τοποθετήσεις δεν φαίνεται να έπεισαν αρκετές χώρες της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες νιώθουν πιο έντονα τη ρωσική απειλή και επιθυμούν ταχύτερη και πιο ξεκάθαρη ευρωπαϊκή απόφαση.

Σε αυτό το πλαίσιο, αρκετοί υπουργοί είδαν στην ελληνική υποψηφιότητα μια ευκαιρία να ανανεωθεί το προφίλ του Eurogroup και να σταλεί μήνυμα ενότητας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών πιέσεων. Η Ελλάδα, η χώρα που πριν μια δεκαετία βρισκόταν στο επίκεντρο της κρίσης, αναλαμβάνει πλέον έναν από τους πλέον επιδραστικούς θεσμούς της Ευρωζώνης, γεγονός που έχει και σαφές πολιτικό συμβολισμό.

Η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Αξιοσημείωτο ωστόσο είναι ότι τόσο η Ελλάδα όσο και το Βέλγιο, οι δύο χώρες που διεκδικούσαν τα πρωτεία στο Eurogroup έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά χρέους στην ΕΕ.

Advertisement

Πρώτες αντιδράσεις

Το πρώτο συγχαρητήριο μήνυμα προήλθε από τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη με ανάρτησή του στο FB.

Πρόκειτια «για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!…Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα, θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας.

Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν δεν ακολουθούσαμε μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική, δεν θα μπορούσαμε ούτε να καταθέσουμε υποψηφιότητα για την Προεδρία του Eurogroup. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της Κυβέρνησης!

Advertisement

Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.

Advertisement

Και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα!», υπογραμμίζει, κλείνοντας την ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.

Congratulations @Pierrakakis on your election as #Eurogroup President!

You take office at a pivotal moment for the euro area & the 🇪🇺. I look forward to working closely with you to advance our work on key economic and financial priorities, strengthening Europe’s competitiveness. pic.twitter.com/anp6lCnLga — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) December 11, 2025

Συγχαρητήρια, για την εκλογή σας ως Πρόεδρος του Eurogroup! Αναλαμβάνετε καθήκοντα σε μια κρίσιμη στιγμή για την ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε στενά για να προωθήσουμε τις βασικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές μας προτεραιότητες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.» δήλωσε με ανάρτησή του στο Χ ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με χαρτοφυλάκιο την «Οικονομία»

Advertisement