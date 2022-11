Πώς ένα resort στην Αντίπαρο μπήκε στη λίστα του National Geographic με τα ωραιότερα ξενοδοχεία του κόσμου

THE ROOSTER

Στον καμβά του ωμού και συγχρόνως γαλήνιου τοπίου της Αντιπάρου, ενός από τα ωραιότερα, παρθένα και πιο ανέγγιχτα νησιά των Κυκλάδων, στήθηκε το απόλυτο σκηνικό αυθεντικής πολυτέλειας και μιας μοναδικής βιωματικής εμπειρίας που θα το χαρακτηρίζαμε ως το απόλυτο retreat destination. Μιλάμε για το The Rooster, ένα luxury wellness και lifestyle resort που χτίστηκε σε απόλυτη αρμονία με το γύρω τοπίο δίπλα στην άμμο της παραλίας Λιβάδια, κάτω από την καθαρότητα του ελληνικού φωτός, υπακούοντας ξεκάθαρα την ακατέργαστη φυσική ομορφιά και τη ρουστίκ γοητεία του νησιού.

THE ROOSTER

Διαφήμιση

Ανάμεσα στα 42 καλύτερα του κόσμου

Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο boutique που αποτελείται από 16 βίλες, η καθεμία από τις οποίες έχει τους δικούς ιδιωτικούς κήπους, τη δική του πισίνα και υπαίθριο ντους. Από την αρχή της δημιουργίας του, το The Rooster φιλοξένησε ταξιδιώτες από όλον τον κόσμο και όχι μόνο μπήκε στο “σαλόνι” μεγάλων ξένων μέσων, όπως η Financial Times και το Town & Country, αλλά κατάφερε να λάβει μια θέση ανάμεσα στα 42 καλύτερα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο για το 2022 στα Hotel Awards του National Geographic. Συγκεκριμένα, πήρε το βραβείο “Love Shack”, καθώς χαρακτηρίστηκε ως το πιο ρομαντικό ξενοδοχείο παγκοσμίως για το 2022.

“Κρυμμένο σε αξέχαστες τοποθεσίες, αυτό το καταφύγιο είναι ιδανικό για τον μήνα του μέλιτος, αφού κυριαρχεί η πολυτέλεια και η ιδιωτικότητα” έγραψε το National Geographic για το The Rooster στην Αντίπαρο.

THE ROOSTER

Τι κάνει το The Rooster τόσο ξεχωριστό

Φυσικά, δεν πρόκειται για ένα ξενοδοχείο μόνο για ζευγάρια. Είναι για όποιον απολαμβάνει την ιδιωτικότητα, την ηρεμία, την κομψότητα, την αρμονία και την ισορροπία. Για όποιον θέλει να σταματήσει για λίγο τον χρόνο και να αποσυνδεθεί πλήρως από τον έξω κόσμο.

Διαφήμιση

Το The Rooster σε μόλις ένα χρόνο λειτουργίας έγινε παγκοσμίως γνωστό, γιατί πρότεινε μια εντελώς διαφορετική, πιο ουσιαστική ερμηνεία για την έννοια της πολυτέλειας, που δεν έχει να κάνει με υπερβολικά στοιχεία εντυπωσιασμού, αλλά με την εμπειρία που προσφέρεται στους επισκέπτες, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό της διαμονής του.

“Πιστεύω ότι υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό πίσω από την έννοια της πολυτέλειας. Πολυτέλεια δεν είναι μόνο ό,τι βλέπουμε. Δεν θα έπρεπε να σχετίζεται μόνο με κάτι που είναι ακριβό. Η πολυτέλεια είναι attitude, είναι εμπειρία. Έχει να κάνει με την προσοχή στη λεπτομέρεια. Είναι τα πάντα από την αίσθηση, τη μυρωδιά, τη διατροφή μέχρι το customer service. Το luxury είναι ολόκληρη εμπειρία. Στην Ελλάδα δυστυχώς, οι περισσότεροι χρεώνουν ένα δωμάτιο με βάση τη θέα που έχει. Στο The Rooster δεν έχει να κάνει μόνο με τη θέα. Υπάρχει ψυχή μέσα σε αυτό το ξενοδοχείο.” ανέφερε η δημιουργός του The Rooster, Αθανασία Κομνηνού.

THE ROOSTER

Το The Rooster είναι η απόδειξη ότι η πολυτέλεια κρίνεται στις μικρές λεπτομέρειες, στις απλές απολαύσεις, στις εκλεκτές προσφερόμενες ανέσεις και στην άριστη εξυπηρέτηση. Πρόκειται για το απόλυτο ιδιωτικό καταφύγιο, στο οποίο έχουν προσέξει τα πάντα: από την υποδοχή σε έναν χώρο με μινιμαλιστική κατασκευή και διακόσμηση για τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κυρίως πρώτες ύλες, όπως το ξύλο, το μάρμαρο, το βαμβάκι και λεπτομέρειες από ψάθα, όλα στους καταπραϋντικούς γήινους τόνους και τη farm-to-table διατροφή στο εστιατόριο του The Rooster, όπου προσφέρουν πιάτα με ψάρια φρεσκοαλιευμένα από ντόπιους ψαράδες, αυτόχθονα λαχανικά, τοπικά παραγόμενα τυριά, αυγά και φρούτα από το αγρόκτημα του The Rooster, μέχρι ακόμα και πράγματα που από πολλούς επιχειρηματίες θα θεωρούνταν δευτερεύοντα ή ελάσσονος σημασίας, όπως οι πετσέτες.

Προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια…μέχρι και στις πετσέτες

Στο The Rooster δεν θα βρεις plain πετσέτες, όπως σε άλλα ξενοδοχεία. Όλες οι πετσέτες -pool towels, beach towels & in-room towels- έρχονται να συμπληρώσουν το μοναδικό identity του ξενοδοχείου, συμβαδίζοντας μαζί του τόσο ως προς την αισθητική και την ποιότητα, όσο και ως προς το μοναδικό design του χώρου. Τις προμηθεύονται από το ελληνικό premium brand, Sun of a Beach, που έχει καταφέρει χάρη στην ποιότητα και τον κομψό σχεδιασμό να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Είναι minimal και πολυτελείας χωρίς να το φωνάζουν, όπως ακριβώς και το The Rooster.

Τα τελευταία χρόνια η Sun of a Beach έχει μπει δυναμικά στο χώρο του hospitality, παρέχουν εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής προϊόντα για ξενοδοχεία, βίλες και yacht. Το μυστικό τους είναι ότι εκτός από τη χρηστικότητα των προϊόντων τους, προσφέρουν και μια luxury εμπειρία, μια αίσθηση φροντίδας σε κάθε επισκέπτη. Και γι’αυτό επιλέχθηκε και από το The Rooster, που θέλει σε κάθε πτυχή του να προσφέρει κάτι ξεχωριστό.

THE ROOSTER

Οι πετσέτες της Sun of a Beach που προσφέρονται από το The Rooster

Plus, σε όλα αυτά είναι ότι προσφέρεται ένα picnic καλάθι για την παραλία, το οποίο συνοδεύεται και από μια Sun of a Beach πετσέτα, ώστε να μας μεταφέρει την ωραία ατμόσφαιρα ακόμα και εκτός του The Rooster.

Αντίο με ένα δώρο που θα θυμούνται για πάντα

Κάτι ακόμα που κάνει το The Rooster για να ολοκληρώσει την εμπειρία των επισκεπτών του με τον καλύτερο τρόπο είναι complimentary gifts. Πρόκειται για welcome ή goodbye δώρα, που προσφέρουν εκλεκτά ξενοδοχεία, ώστε να ολοκληρώσουν τον κύκλο της φιλοξενίας τους με όμορφο τρόπο. Το The Rooster προμηθεύεται τα complimentary gifts του επίσης από την Sun of a Beach.

Διαφήμιση

Το ελληνικό brand δημιούργησε handmade μάσκες ύπνου με βαμβακερή πετσέτα εξωτερικά και μαλακό μεταξωτό ύφασμα εσωτερικά με ένα πολύ έξυπνο κέντημα “Wake Up Call”, οι οποίες περιμένουν τους επισκέπτες του The Rooster στο κρεβάτι τους.. Είναι ένα παντοτινό ενθύμιο των στιγμών που πέρασαν εκεί και η τέλεια απόδειξη ότι πρόκειται για ένα ξενοδοχείο που έχει φροντίσει από την αρχή ως το τέλος να δημιουργήσει μια εμπειρία γεμάτη ανεξίτηλες αναμνήσεις και πρωτοφανείς ανέσεις.

THE ROOSTER

Για περισσότερες πληροφορίες για το hospitality collection του Sun of a Beach επικοινωνήστε με τη Sun of a Beach εδώ

THE ROOSTER

Ένας θεραπευτικός τόπος

Η ευεξία είναι βασική αρχή της φιλοσοφίας του the Rooster. Γι’αυτό και έχει δημιουργηθεί το House of Healing, που είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό spa, είναι το “καταφύγιο” της ολιστικής απόδρασης από το άγχος και τη σύγχρονη ζωή, με σκοπό την επανασύνδεση με τη φύση και τον εσωτερικό μας εαυτό, αλλά και την επαφή με την ευφορική ενέργεια αυτού του μοναδικού νησιού. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν εξατομικευμένες μεθόδους μασάζ & θεραπευτικών τελετουργιών, yoga sessions και διαλογισμό. Και όλα αυτά με θέα την παρθένα ομορφιά της Αντιπάρου, τον μπλε ουρανό και τον χαλαρωτικό άνεμο των Κυκλάδων.

Διαφήμιση

THE ROOSTER

To The Rooster είναι μια γαλήνια και ανεπιτήδευτη όαση ευεξίας και φυσικής ομορφιάς, που δεν προσφέρει απλώς διαμονή και διατροφή, όπως άλλα ξενοδοχεία, αλλά μια αξέχαστη & ολοκληρωμένη εμπειρία. Και αυτό είναι αρκετό για να πάρει μια θέση ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου.