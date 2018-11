Ο μικρόσωμος διάδοχος του Μπρους Λι είναι βέβαιος ότι θα κατατροπώσει τον Μεϊγουέδερ

View this post on Instagram

‪AbemaTV✌️‬ ‪VS那須川天心の企画で日本拳法🥋‬ ‪道場の皆様ありがとうございました!‬ ‪久々に道着を着ました😁‬ ‪なんだか懐かしかったです!‬ ‪この模様は毎週土曜日9時からAbemaTVで放送されます!‬ ‪是非見てください!⭐️⭐️‬ ‪#AbemaTV‬ ‪#VS日本拳法‬