Κορυφώνεται σήμερα η πενθήμερη «μάχη» στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

Αργά το βράδυ, θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία, που κατά την κοινοβουλευτική παράδοση επέχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την κυβέρνηση.

Η συζήτηση επί του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια θα κλείσει με τις ομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο τελευταίος αυτός κύκλος τοποθετήσεων, θα ξεκινήσει με την αντίστροφη σειρά της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων. Στις τοποθετήσεις αυτές, ανάμεσα στην ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, αναμένεται να παρεμβληθεί η ομιλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Advertisement

Advertisement