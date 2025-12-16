Το έχει η συζήτηση του προϋπολογισμού. Να έχει «αγκάθια» για την κυβέρνηση. Όχι πολύ μακριά από σήμερα υπήρξαν πενθήμερα της κορυφαίας κοινοβουλευτικής διαδικασίας που μονοπώλησε το ενδιαφέρον η μελέτη Τσίοδρα-Λύτρα για τις ΜΕΘ την περίοδο της πανδημίας ή την επόμενη χρονιά που την «γαλάζια» κυβέρνηση την «περπάταγαν» οι «κοριοί» από το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Αγκάθι» με μοναδικό «γαλάζιο» χρώμα ήταν και αυτό στην συζήτηση του προπέρσινου προϋπολογισμού όταν και έφτανε μόνο μια δήλωση του Αντώνη Σαμαρά περί απόσυρσης της τροπολογίας Καιρίδη σε σχέση με τους μετανάστες να «τελειώσει» επί της ουσίας κάθε κυβερνητικό αφήγημα καθώς μονοπώλησε η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού και μέλους, ακόμα τότε, της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ.

Φέτος, το αγροτικό effect στον προϋπόλογισμό είναι κάτι παραπάνω από εμφανές στο κοινοβουλευτικό τερέν για την κυβέρνηση Μητσοτάκη που δείχνει να έχει κολλήσει στα αγροτικά μπλόκα. Η εμφάνιση της «εμπροσθοφυλακής» του Μαξίμου – Παύλος Μαρινάκης και Άκης Σκέρτσος – και τα όσα υποστήριξαν οι δυο υπουργοί αποτυπώνουν το… δύσκολο που περνά η κυβέρνηση μπροστά στα τρακτέρ που μένουν αμετακίνητα και μαρσάρουν στους ήχους των κινητοποίησεων.

Μπροστά σε αυτή την συνθήκη η κυβέρνηση παιανίζει την επικράτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη στην ηγεσία του Eurogroup. Πρόκειται για ένα γεγονός που αναμφίβολα συνιστά επιτυχία, «πασπαλίζει» με «χρυσόσκονη» την οικονομική πολιτική της «γαλάζιας» κυβέρνησης αλλά – σε κάθε περίπτωση – τα μπλόκα των αγροτών είναι επίμονα. Και τρομάζουν το Μαξίμου στο ενδεχόμενο που διαγράφεται ορατό να μείνουν αμετακίνητα στην εορταστική περίοδο με ότι συνεπάγεται αυτό.

Η «εμπροσθοφυλακή» του Μαξίμου

Σε αυτό το σκηνικό, η συζήτηση του προϋπολογισμού αποτύπωσε με καθαρό τρόπο την απομόνωση στην οποία έχει περιέλθει η κυβέρνηση εντός της Βουλής. Όταν μπροστά στις βολές σύσσωμης της αντιπολίτευσης, μόλις την δεύτερη ημέρα της διαδικασίας, έφτανε για να προκύψουν τα δεδομένα της συζήτησης των επόμενων ημερών όπως σημείωσε η HuffPost. Και αυτό καθώς η γραμμή της κυβέρνησης μετατοπίστηκε – διά στόματος Παύλου Μαρινάκη εντός της Ολομέλειας – στο όσοι «τολμήσουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την κοινωνία, θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου».

Ακολούθησε, χθες, έτερος «θεματοφύλακας» του Μαξίμου. Ο Άκης Σκέρτσος. Ο υπουργός Επικρατείας αντί άλλων απαντήσεων «έβαλε φωτιά» στην κοινοβουλευτική αρένα κατηγορώντας την… αντιπολίτευση πως «οδηγεί τη χώρα σε ένα ιδιότυπο αγροτικό Grexit εάν συνεχίσει έτσι».

Η ώρα των πολιτικών αρχηγών

Ο τελευταίος γύρος της πενθήμερης σύγκρουσης κορυφώνεται σήμερα με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Από νωρίς το μεσημέρι θα αρχίσουν να ανεβαίνουν στο βήμα της Ολομέλειας με αντίστροφη σειρά της κοινοβουλευτικής τους δύναμης, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κλείνει τη μαραθώνια συζήτηση νωρίς το βράδυ. Τα φώτα, αναπόφευκτα, στρέφονται και στον Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νέο ισχυρό άνδρα του Eurogroup.

Με την ολοκλήρωση της ομιλίας του πρωθυπουργού θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού. Μια διαδικασία που αναμένεται να μην κρύβει εκπλήξεις, ενώ αναμένεται να υπερψηφιστεί και αυτή την χρονιά από ορισμένους ανεξάρτητους βουλευτές. Μένει να φανεί τι θα πράξει ο Αντώνης Σαμαράς, ανεξάρτητος βουλευτής φέτος μετά την διαγραφή του από την «γαλάζια» κοινοβουλευτική ομάδα, κατά πληροφορίες θα απέχει όπως είχε πράξει και πέρσι, αλλά και η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις αμυντικές δαπάνες.