Δριμύ κατηγορώ εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του οικονομικού επιτελείου της «γαλάζιας» κυβέρνησης στην ομιλία του επί του κρατικού προϋπολογισμού. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για έναν «μνημονιακό προϋπολογισμό χωρίς να υπάρχουν μνημόνια» που οδηγεί «σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση».

Σύμφωνα με τον Σωκράτη Φάμελλο «αυτός ο προϋπολογισμός δεν είναι απλώς ανεπαρκής. Είναι ταξικός, είναι άδικος, είναι αντιαναπτυξιακός. Και για αυτό τώρα θα τον καταψηφίσουμε και μία προοδευτική κυβέρνηση στο άμεσο μέλλον θα τον ανατρέψει», κάνοντας μάλιστα χαρακτηριστικά λόγο για «κοινωνική χρεοκοπία». Όπως είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, «με εσάς ούτε οι αριθμοί ευημερούν, ούτε οι άνθρωποι».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση υποστηρίζοντας πως θέλει τους αγρότες εξαθλιωμένους και σε απόγνωση και ότι αντί για σχέδιο τους προσφέρει ακρίβεια, κλοπή επιδοτήσεων και σκάνδαλα. «Τους δρόμους τους κλείνετε εσείς» είπε ο Σωκράτης Φάμελλος απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη «γιατί επιλέγετε να κλείνετε τα αυτιά σας στο δίκαιο αγώνα τον αγροτών», καταγγέλλοντας πως η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει έναν κοινωνικό αυτοματισμό κατά του αγώνα των αγροτών.

Μιλώντας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως «η γαλάζια συμμορία ξεκοκκάλισε τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών», σημειώνοντας ότι η αριστεία της κυβέρνησης απεικονίζεται στο πρόσωπο του «Φραπέ».

Ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε γνωστό κατά την διάρκεια της ομιλίας του πως ο ΣΥΡΙΖΑ φέτος δεν θα υπερψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού, διαφωνώντας «με την οικονομία του πολέμου και τον παραλογισμό της προετοιμασίας μέσω δηλώσεων, για ένα νέο παγκόσμιο πόλεμο και φέρετρα». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε για την θέση του κόμματος απέναντι στις αμυντικές δαπάνες πως «οι προμήθειες των εξοπλισμών έρχονται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων χωρίς πρόγραμμα, αλλά με αδιαφάνεια, και αποσπασματικά» και κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «ξεπουλάει» τη δημόσια ελληνική αμυντική βιομηχανία. «Προτεραιότητά σας είναι να είμαστε μόνο πελάτες των ξένων αμυντικών βιομηχανιών και των μεσαζόντων» σχολίασε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος.

Μηνύματα σε Τσίπρα και Κεντροαριστερά

Κλείνοντας την ομιλία του ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε με έμμεσο τρόπο στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και γενικότερα στην Κεντροαριστερά σημειώνοντας πως η εποχή μας «δεν αφήνει περιθώρια ούτε για εγωισμούς, ούτε για μοναχικές πορείες» αλλά και πως «δεν είναι θέμα μικροκομματικών υπολογισμών, σκοπιμοτήτων και συμφερόντων».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ η απάντηση δεν μπορεί να είναι ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου, ούτε η επιβίωση μικρών πολιτικών νησίδων, αλλά απαιτείται ενότητα και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. «Μόλις οι δυνάμεις της προόδου συναντηθούν σε ένα κοινό πρόγραμμα, τότε θα δώσουν ελπίδα, θα αλλάξουν τους συσχετισμούς. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε την ευθύνη να ενώσουμε δυνάμεις. Οι καθυστερήσεις και οι αρνήσεις από τα άλλα προοδευτικά κόμματα παίζουν το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη» τόνισε, με νόημα, ο Σωκράτης Φάμελλος.