Στην αξιοποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας που συλλέγονται από τα διόδια προχωρούν οι ελεγκτικές αρχές ώστε να προχωρήσουν στις απαραίτητες διασταυρώσεις και να εντοπίσουν τους παραβάτες οδηγούς.

Από τις αρχές Οκτωβρίου έχει ενεργοποιηθεί η αποστολή από τους παραχωρησιούχους προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων των κρυπτογραφημένων ηλεκτρονικών αρχείων με τα στοιχεία των διελεύσεων (αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων ανά ημέρα καθώς και τον μοναδικό αριθμό διέλευσης) διασφαλίζοντας την ορθή έκδοση των αποδείξεων, ανεξάρτητα από το αν εκτυπώνονται ή όχι.

Advertisement

Advertisement

Την ίδια στιγμή το ειδικό λογισμικό της ΑΑΔΕ με τεχνητή νοημοσύνη θα ξεκινήσει να ελέγχει και τα στοιχεία των οχημάτων αναζητώντας τους ιδιοκτήτες που τα κινούν παράνομα χωρίς να έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ή ασφάλεια ή αν δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ ή ακόμη χειρότερα αν τα έχουν θέσει σε καθεστώς φορολογικής ακινησίας (κατάθεση πινακίδων κυκλοφορίας).

Ειδικά στην τελευταία περίπτωση της παράνομης κίνησης λόγω φορολογικής ακινησίας το χρηματικό πρόστιμο ορίζεται σε 10.000 ευρώ με επιπλέον την καταβολή του διπλάσιου ποσού των Τελών Κυκλοφορίας. Σε περίπτωση υποτροπής, μάλιστα, το πρόστιμο αυξάνεται στα 30.000 ευρώ.

Ειδικότερα τα στοιχεία θα διασταυρώνονται με το μητρώο των ακινητοποιημένων οχημάτων, ενώ αν διαπιστωθεί ότι κάποιο όχημα κυκλοφορεί χωρίς να έχει το δικαίωμα, ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης του, στον οποίο αποστέλλονται ως αποδεικτικά στοιχεία η φωτογραφία της πινακίδας κυκλοφορίας και τα πλήρη στοιχεία διέλευσης.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα έχει περιθώριο 10 ημερών να δώσει εξηγήσεις -είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω της πλατφόρμας myCAR, είτε μέσω email. Αν οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς και ο ιδιοκτήτης αποτύχει να αποδείξει ότι πρόκειται για λάθος, τότε το πρόστιμο που του επιβάλλεται ανέρχεται στα 10.000 ευρώ, συν το ποσό των τελών κυκλοφορίας διπλασιασμένο.

Αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος επαναλάβει μελλοντικά το ίδιο παράπτωμα, το παραπάνω πρόστιμο τριπλασιάζεται και φτάνει τις 30.000 ευρώ, ενώ παράλληλα αφαιρείται και η άδεια οδήγησης του κατόχου για τρία έτη.

Με τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις κάθε οδηγός που αρνείται να περάσει το όχημά του από τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ θα έρχεται αντιμέτωπος με πρόστιμο ύψους 400 ευρώ. Για τα ανασφάλιστα οχήματα –που σύμφωνα με εκτιμήσεις ξεπερνούν τα 500.000- το πρόστιμο ορίζεται στα 500 ευρώ για επιβατηγά, 250 ευρώ για δίκυκλα, και έως και 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης.

﻿Σε περίπτωση υποτροπής για τις παραπάνω παρατυπίες, το πρόστιμο διπλασιάζεται και ταυτόχρονα αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος, τα οποία και επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη μόνο εφόσον επιδείξει το ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (ή αντίστοιχα το ασφαλιστήριο συμβόλαιο) και την απόδειξη πληρωμής του προστίμου.

Η εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικών διασταυρώσεων αποσκοπεί στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του νόμου ο οποίος έχει σκοπό να ενισχύσει την οδική ασφάλεια αλλά και το δημόσιο ταμείο μέσω της επιβολής προστίμων στους ιδιοκτήτες οχημάτων που κυκλοφορούν στον δρόμο παράνομα.