Πεσμένα ήταν τα ποσοστά των περισσότερων εκπομπών στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου. Ο Νίκος Μάνεσης οδήγησε την κούρσα στο δυναμικό κοινό (13,6%) και στο σύνολο (17,5%) με τους «Δεκατιανούς» του ΣΚΑΪ να περνάνε δεύτεροι με 10,1%, αφήνοντας πίσω τη Σίσσυ Χρηστίδου με 9,4%. Ανεβασμένη η Ελένη Τσολάκη με 8,2% ενώ το δίδυμο Κωνσταντάρα-Μαλέσκου στο Open έμεινε στο 4,7%.

Λίγο νωρίτερα η Φαίη Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ είχε πάρει την πρωτιά στο δυναμικό κοινό με 14% ενώ το «Mega Σαββατοκύριακο» κέρδιζε το σύνολο κοινού με 17,6%.

Στη μεσημεριανή ζώνη, η Ναταλία Γερμανού επέστρεψε στα διψήφια ποσοστά (12,2%), χάνοντας όμως την πρωτιά από την ελληνική ταινία του ΑΝΤ1, «Κρίμα το μπόι σου» που έκανε μέσο όρο 16,1%. Ο Δημήτρης Πανόπουλος με τη Μάρτζι Λαζάρου στον ΣΚΑΪ έκαναν 5,1%, το ζεύγος Γκουντάρα- Κάκκαβα στο Open μόλις 2,2% και η Αναστασία Γιάμαλη στο Mega ανέβηκε στο 10,2%.

Αρνητικό ρεκόρ τηλεθέασης για το ζωντανό τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα ψηφίζει» (2,4%) το οποίο αποχαιρετάει για πάντα το κοινό του αυτόν τον μήνα. Χαμηλές επιδόσεις για τη σειρά του Alpha, «Τρομεροί γονείς» (7,4%), ενώ ακριβώς απέναντι ο «Εκατομμυριούχος» έδινε πρωτιά στον ΑΝΤ1 με 15%.

Στιγμιότυπο από τη σειρά του Alpha «Τρομεροί γονείς».

Οι νικητές και οι χαμένοι στην prime time ζώνη

Στην prime time ζώνη, το The Voice πήρε με ευκολία την πρωτιά με 17,2%, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανέβηκε στο 11,2%, και ο Άκης Πετρετζίκης έπεσε στο 7,7%. Το Mega δεν ευτύχησε ούτε με το «Hotέλ Ελβίρα» (4,1%), ούτε με το Madwalk που έκανε μέσο όρο μόλις 5% στο κοινό 18-54.

Ακριβώς απέναντι ο Θέμης Γεωργαντάς στο Open, έκανε μέσο ότο 2,9%, ενώ νικητής της late night ήταν ο Φάνης Λαμπρόπουλος- αν και η εκπομπή του έπαιζε σε επανάληψη συγκέντρωσε το 9% του δυναμικού κοινού!