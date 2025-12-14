Πεσμένα ήταν τα ποσοστά των περισσότερων εκπομπών στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου. Ο Νίκος Μάνεσης οδήγησε την κούρσα στο δυναμικό κοινό (13,6%) και στο σύνολο (17,5%) με τους «Δεκατιανούς» του ΣΚΑΪ να περνάνε δεύτεροι με 10,1%, αφήνοντας πίσω τη Σίσσυ Χρηστίδου με 9,4%. Ανεβασμένη η Ελένη Τσολάκη με 8,2% ενώ το δίδυμο Κωνσταντάρα-Μαλέσκου στο Open έμεινε στο 4,7%.
Λίγο νωρίτερα η Φαίη Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ είχε πάρει την πρωτιά στο δυναμικό κοινό με 14% ενώ το «Mega Σαββατοκύριακο» κέρδιζε το σύνολο κοινού με 17,6%.
Στη μεσημεριανή ζώνη, η Ναταλία Γερμανού επέστρεψε στα διψήφια ποσοστά (12,2%), χάνοντας όμως την πρωτιά από την ελληνική ταινία του ΑΝΤ1, «Κρίμα το μπόι σου» που έκανε μέσο όρο 16,1%. Ο Δημήτρης Πανόπουλος με τη Μάρτζι Λαζάρου στον ΣΚΑΪ έκαναν 5,1%, το ζεύγος Γκουντάρα- Κάκκαβα στο Open μόλις 2,2% και η Αναστασία Γιάμαλη στο Mega ανέβηκε στο 10,2%.
Αρνητικό ρεκόρ τηλεθέασης για το ζωντανό τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα ψηφίζει» (2,4%) το οποίο αποχαιρετάει για πάντα το κοινό του αυτόν τον μήνα. Χαμηλές επιδόσεις για τη σειρά του Alpha, «Τρομεροί γονείς» (7,4%), ενώ ακριβώς απέναντι ο «Εκατομμυριούχος» έδινε πρωτιά στον ΑΝΤ1 με 15%.
Οι νικητές και οι χαμένοι στην prime time ζώνη
Στην prime time ζώνη, το The Voice πήρε με ευκολία την πρωτιά με 17,2%, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανέβηκε στο 11,2%, και ο Άκης Πετρετζίκης έπεσε στο 7,7%. Το Mega δεν ευτύχησε ούτε με το «Hotέλ Ελβίρα» (4,1%), ούτε με το Madwalk που έκανε μέσο όρο μόλις 5% στο κοινό 18-54.
Ακριβώς απέναντι ο Θέμης Γεωργαντάς στο Open, έκανε μέσο ότο 2,9%, ενώ νικητής της late night ήταν ο Φάνης Λαμπρόπουλος- αν και η εκπομπή του έπαιζε σε επανάληψη συγκέντρωσε το 9% του δυναμικού κοινού!