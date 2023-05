Εντεκα συμπεριφορές που δεν πρέπει ποτέ ξανά να υιοθετήσουμε σε μπάνιο στην πισίνα

«Όταν εκμεταλλευόμαστε τις ανέσεις ενός συγκροτήματος ή ενός ξενοδοχείου, είναι σημαντικό να τηρούμε τον κώδικα των κανόνων που ισχύουν για την κάθε παροχή», συνιστά η Τζάκι Βέρνον Τόμσον, ειδική στην εθιμοτυπία και ιδρύτρια του From the Inside-Out School of Etiquette.

Δεν βουτάμε αν δεν είμαστε απολύτως καθαροί

«Είτε πρόκειται για την πισίνα μας, είτε για μια δημόσια πισίνα, πηγαίνουμε πάντα καθαροί», τονίζει η Νταϊάν Γκότσμαν, συγγραφέας του βιβλίου «Modern Etiquette for a Better Life» και ιδρύτρια του The Protocol School of Texas. «Δεν μπαίνουμε στην πισίνα ιδρωμένοι ή έχοντας εφαρμόσει υπερβολικές ποσότητες αντηλιακής λοσιόν και λαδιού μαυρίσματος».