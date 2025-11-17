Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, μετά τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, ανάμεσά τους και ενός 37χρονου με ιδιαίτερα «βαρύ» ποινικό παρελθόν. Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι ήδη γνωστός στις διωκτικές αρχές, καθώς έχει εμπλακεί σε σειρά σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, ενώ είχε καταδικαστεί για τη συμμετοχή του στην απαγωγή του επιχειρηματία Κυπαρίσση το 2021 στα Λιόσια. Κατά την κράτησή του στις φυλακές Μαλανδρίνου, ο 37χρονος φέρεται να ανέπτυξε στενή φιλική σχέση με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, τον καταδικασμένο δολοφόνο της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά.

Μετά την αποφυλάκισή του στις 10 Φεβρουαρίου 2025, ο 37χρονος συνέχισε να έχει σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με τον Αναγνωστόπουλο. Από τις επισυνδέσεις που προέκυψαν στο πλαίσιο της έρευνας για απόπειρα δολοφονίας 34χρονου στο Παγκράτι, εντοπίστηκαν συνομιλίες στις οποίες αναφερόταν ηγεμονικά και το όνομα «Λάλας», γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για πιθανή εμπλοκή του.

Το ποινικό του μητρώο είναι εκτεταμένο, περιλαμβάνοντας κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρησμό, πρόκληση έκρηξης, διακεκριμένη κλοπή, φθορές, απλή σωματική βλάβη και παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Στην υπόθεση της απαγωγής Κυπαρίσση, κατά την έρευνα στο σπίτι του είχαν βρεθεί προσημειωμένα χαρτονομίσματα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ, τα λύτρα που είχε καταβάλει η οικογένεια του επιχειρηματία για την απελευθέρωσή του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κινήσεις του μετά τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα. Σύμφωνα με τις αρχές, λίγες ημέρες μετά την εκτέλεση, ο 37χρονος προχώρησε στην αγορά 65 χρυσών λιρών, οι οποίες εντοπίστηκαν στο σπίτι του στο Χαλάνδρι κατά την αστυνομική έφοδο. Παράλληλα, αγόρασε στη σύζυγό του νέο σκούτερ και απέκτησε μια πολυτελή Mercedes, κινήσεις που θεωρούνται ενδεικτικές της ξαφνικής οικονομικής του ενίσχυσης.

Οι αρχές εντόπισαν επίσης στο σπίτι του το ποσό των 77.900 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι σχετίζεται με την αμοιβή του για τη δολοφονία. Επιπλέον, βρέθηκαν δύο πιστόλια, τρεις γεμιστήρες, 114 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, ένας σιγαστήρας και μία «πλάκα» αλεξίσφαιρου γιλέκου, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα επικίνδυνο προφίλ του. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα κίνητρα και ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου στην υπόθεση.