H Ντακότα Τζόνσον ανέλαβε πρόσφατα τον ρόλο της συντονίστριας σε μία συζήτηση για την νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia» («Βουγονία»), με καλεσμένους τον ίδιο, την Έμμα Στόουν και τον Τζέσι Πλέμονς στο Λος Άντζελες. Σε αυτή, δεν δίστασε να προτείνει, με έναν παιχνιδιάρικο τρόπο, να ενταχθεί στο καστ του επόμενου πρότζεκτ του καταξιωμένου Έλληνα σκηνοθέτη.

Παράλληλα, η ηθοποιός αποκάλυψε πως είδε την ταινία δύο φορές μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, ωστόσο επέμενε με χιούμορ προς το κοινό πως «το λάθος άτομο» ανέλαβε τον ρόλο του συντονιστή.

The Yorgos Lanthimos Cinematic Universe.🌎



Last night's BUGONIA screening and Q+A moderated by Dakota Johnson, with Yorgos Lanthimos, Jesse Plemons, and Emma Stone. pic.twitter.com/Erp9rBqoBd — Focus Features (@FocusFeatures) November 15, 2025

«Να ξέρετε, δεν θα είναι μία καλή παρουσίαση. Απλώς θέλω να γνωρίζετε ότι δεν είμαι καλή σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου ζητήθηκε, αλλά να που είμαστε εδώ», σημείωσε γελώντας. Καθώς η Τζόνσον επέλεγε τις ερωτήσεις από το κινητό της, ανέφερε ότι αυτή είναι η τέταρτη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με την Στόουν και πρόσθεσε: «Γνωρίζεις ότι υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί, οι οποίες είναι πραγματικά ταλαντούχες, ίσως και πολύ κοντά σου;».

«Τι! Όχι, σωστά;», παρενέβη η Έμμα Στόουν κοιτάζοντας τον Γιώργο Λάνθιμο. «Όχι, κάνε την παρουσίασή σου», συνέχισε αναφερόμενη στην Τζόνσον.

Στη συνέχεια, η Τζόνσον επαίνεσε την συνάδελφο της που ξύρισε το κεφάλι της για την ταινία και το είχε καλυμμένο είτε με ενυδατική κρέμα, είτε με αίμα (ή και τα δύο) για το μεγαλύτερο μέρος αυτής. «Ποιος στον κόσμο φαίνεται τόσο όμορφος με ξυρισμένο κεφάλι καλυμμένο με αίμα;» αναρωτήθηκε. Ο Πλέμονς με τη σειρά του μίλησε επίσης για τη δική του εμπειρία με τα μαλλιά, καθώς φορούσε extensions στην ταινία.

Dakota Johnson moderating a Bugonia Q&A with Emma Stone, Jesse Plemons and Yorgos Lanthimos pic.twitter.com/nTx1ZMLtgp — best of emma stone (@badpostestone) November 15, 2025

«Τα μαλλιά ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ρόλου μου. Βέβαια, υπήρξε μια περίοδος όπου όταν έβαζα extensions, πλησίαζα τον Γιώργο και κάθε φορά που με έβλεπε, απλώς γελούσε», θυμήθηκε ο ηθοποιός.

Η Τζόνσον έκλεισε τη συζήτηση λέγοντας: «Μετανιώνω που το έκανα αυτό. Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Η Έμμα με προειδοποίησε, αλλά είχα ήδη πει ναι. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πείτε πριν τελειώσει αυτή η απαίσια συνέντευξη;». Ο Πλέμονς με την σειρά του της απάντησε ότι, «δεν ήταν και τόσο άσχημα. Νομίζω ότι είσαι η τρίτη καλύτερη συντονίστρια σε μια βραδιά με πολλά θέματα προς συζήτηση».

Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia» με πρωταγωνιστές την Έμμα Στόουν και τον Τζέσι Πλέμονς προβάλλεται αυτή τη στιγμή στους κινηματογράφους.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter

