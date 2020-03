Υπέρ της αναβολής των μεγάλων συναυλιών τάσσονται οι κορυφαίοι παραγωγοί

Νωρίτερα, την Πέμπτη 12 Μαρτίου, ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, ανακοίνωσε πως όλες οι εκδηλώσεις, άνω των 500 ατόμων, αναβάλλονται, οδηγώντας έτσι στο κλείσιμο όλων των σκηνών του Μπρόντγουεϊ.

Ανάμεσα στις συναυλίες που ακυρώθηκαν ήταν αυτές των Μαντόνα, Μάιλι Σάιρους, The Who, Santana και Pearl Jam όπως και τα φεστιβάλ, Coachella, South by Southwest και Ultra Music Festival, ενώ αναμένεται να ακυρωθεί και η συναυλία της Μπίλι Άιλις.