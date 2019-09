Υπόθεση Ελένη Αντωνιάδου: Η NASA, η πρώτη τεχνητή τραχεία, τα βραβεία και τα ερωτήματα

Ποια είναι τελικά η Ελένη Αντωνιάδου, αναρωτιέται όλο το ίντερνετ τα τελευταία 24ωρα. Εργάζεται στη NASA; Έφτιαξε την πρώτη τεχνητή τραχεία που μεταμοσχεύτηκε σε άνθρωπο; Έχει διδακτορικό; Έχει δημοσιεύσεις;

Αφορμή για να έρθει ξανά στην επικαιρότητα το όνομά της ήταν η βράβευσή της από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, στo πλαίσιo των επιχειρηματικών βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος».

Η γεννημένη στη Θεσσαλονίκη Ελένη Αντωνιάδου, σύμφωνα με αναφορές, είναι «η Ελληνίδα ερευνήτρια της NASA», «έχει αναγνωριστεί για την εμπλοκή της στην ανάπτυξη θεραπειών που περιλαμβάνουν την τεχνητή μεταμόσχευση οργάνων». Έχει λάβει βραβεία, ανάμεσά τους και το βραβείο NASA-ESA Outstanding Researcher 2012, αλλά και το βραβείο «50 for the Future», ενώ έχει ψηφιστεί η «γυναίκα της χρονιάς» το 2013, στα ετήσια βραβεία τεχνολογίας της Μεγάλης Βρετανίας. Το όνομά της φιγουράρει στην λίστα του Forbes των 30 κάτω των 30 στον τομέα της Υγείας και δήλωνε συν-ιδρύτρια της start up «Μεταμόσχευση χωρίς Δωρητές (Transplants Without Donors), με στόχο την μεταμόσχευση με τεχνητά όργανα. Το σάιτ της start up πλέον δεν λειτουργεί.

Επίσης, η εταιρεία Mattel τίμησε την Ελληνίδα ερευνήτρια ως Role Model, κάνοντάς την Barbie.