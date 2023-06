Έρευνα: Εκατοντάδες εκατομμύρια πλανήτες στον Γαλαξία ίσως μπορούν να φιλοξενήσουν ζωή

MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY via Getty Images

Το ένα τρίτο των πλανητών γύρω από τα πιο κοινά άστρα στον Γαλαξία μας θα μπορούσαν να βρίσκονται σε τροχιά «goldilocks»- στην κατάλληλη απόσταση για να μπορούν να διατηρήσουν νερό σε υγρή μορφή- και ενδεχομένως να είναι σε θέση να φιλοξενήσουν ζωή, σύμφωνα με νέα έρευνα από αστρονόμους του University of Florida.

Η καθηγήτρια Αστρονομίας Σάρα Μπάλαρντ και η διδακτορική Σέιλα Σαγκίαρ δημοσίευσαν τα ευρήματά τους αυτή την εβδομάδα στο Proceedings of the National Academy of Sciences. Οι δύο ερευνήτριες μελετούν εδώ και καιρό εξωπλανήτες.