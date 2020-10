Έρευνα υποδεικνύει σε ποια ηλικία ο εγκέφαλός μας είναι «στα καλύτερά του»

Azaliya via Getty Images

Στοιχεία που υποδεικνύουν ότι οι νοητικές ικανότητες των ανθρώπων κορυφώνονται σε ηλικία 35 ετών και αρχίζουν να μειώνονται μετά τα 45 ανακάλυψαν ερευνητές από το Institut Polytechnique Paris, το Ludwig-Maximilians-Universitat München και το Erasmus University.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Medical Xpress, το σχετικό επιστημονικό άρθρο δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences από τους Άντονι Στρίτματερ, Ούβε Σούντε και Ντάινις Ζέγκνερς, που μελέτησαν τις ικανότητες σκακιστών μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο 125 ετών.

Προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι οι νοητικές ικανότητες των περισσότερων ανθρώπων αρχίζουν να υποχωρούν κάποια στιγμή κατά τη μέση ηλικία και συνεχίζουν να επιδεινώνονται για το υπόλοιπο της ζωής τους. Στο πλαίσιο της νέας αυτής προσπάθειας, οι ερευνητές βρήκαν έναν νέο τρόπο να δείξουν αυτή την πτώση- μετρώντας τις ικανότητες επαγγελματιών σκακιστών.

Η έρευνα αυτή περιελάμβανε την ανάλυση των επιδόσεων παικτών σε περίπου 24.000 επαγγελματικές παρτίδες από το 1890 ως το 2014. Συνολικά, εξετάστηκαν οι κινήσεις 4.294 παικτών, 20 εκ των οποίων ήταν παγκόσμιοι πρωταθλητές, και οι άλλοι 4.274 ήταν οι αντίπαλοί τους. Σκοπός των ερευνητών ήταν να παρατηρηθεί το επίπεδο ικανοτήτων του κάθε παίκτη μέσα σε διάστημα πολλών ετών της ζωής του. Για να το κάνουν αυτό, σύγκριναν τις κινήσεις που έκανε ο κάθε παίκτης απέναντι στις βέλτιστες κινήσεις που πρότεινε μια υπολογιστική σκακιστική μηχανή κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Όπως διαπιστώθηκε, οι επιδόσεις των περισσότερων παικτών αυξάνονταν ραγδαία μέχρι την ηλικία των 20- μετά, ο ρυθμός βελτίωσης επιβραδυνόταν μέχρι να φτάσει σε ένα αποκορύφωμα γύρω στα 35. Οι περισσότεροι παίκτες ήταν σε θέση να διατηρήσουν τις ικανότητές τους για περίπου 10 χρόνια, μέχρι που, από τα 45 και μετά, άρχιζαν να μειώνονται.

Πέραν αυτών, οι ερευνητές βρήκαν επίσης ότι οι επιδόσεις των παικτών γενικότερα αυξάνονταν μέσα στα τελευταία 125 χρόνια, ειδικά μεταξύ των νεότερης ηλικίας ατόμων. Όπως σημείωσαν, οι επιδόσεις βελτιώθηκαν απότομα τη δεκαετία του 1990, καθώς οι φίλοι του σκακιού απέκτησαν πρόσβαση σε σκακιστικά παιχνίδια στον υπολογιστή, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε καλύτερους αντιπάλους. Όπως διαπιστώθηκε, τα επίπεδα εμπειρίας αυξήθηκαν για τους περισσότερους παίκτες: Στη σύγχρονη εποχή, οι επαγγελματίες παίκτες παίζουν πολύ περισσότερα παιχνίδια από ό,τι πριν από έναν αιώνα.