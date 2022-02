Ερρίκος Σλήμαν: Ο ανασκαφέας της Τροίας μέσα από σπάνια έγγραφα, επιστολές και φωτογραφίες

Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (ΑΣΚΣΑ) τιμά τα διακόσια χρόνια από τη γέννηση του γερμανού (ερασιτέχνη) αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήμαν (1822-1890), ανασκαφέα της Τροίας, των Μυκηνών και άλλων προϊστορικών θέσεων, με την ψηφιακή έκθεση The Stuff of Legend: Heinrich Schliemann’s Life and Work. Celebrating the Bicentennial of his Birth.

Η επίσημη παρουσίαση της έκθεσης πραγματοποιείται στις 3 Φεβρουαρίου 2022, στις 7μ.μ., στο αμφιθέατρο Cotsen (Αναπήρων Πολέμου 9).

Θα ακολουθήσει διάλεξη της Δρος Michaela Zavadil της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών με θέμα «Heinrich Schliemann… yet again! Why still delve into his biography 200 years after his birth?».