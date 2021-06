«Evil»: Στα όρια θρησκείας και επιστήμης - Η σειρά μυστηρίου επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο

Το «Evil», η σειρά μυστηρίου που αναζητά την προέλευση του κακού, τα όρια μεταξύ επιστήμης και θρησκείας, επιστρέφει με τη δεύτερη σεζόν.

Πρωταγωνιστές είναι η Κρίστεν, μια σκεπτικίστρια ψυχολόγος (Κάτια Χέρμπερς - Westworld) και ο Ντέιβιντ, ένας καθολικός εκπαιδευόμενος ιερέας (Μάικ Κόλτερ - The Following, The Good Wife).

Οι δυο τους καταπιάνονται με ανεξήγητα μυστήρια, όπως δαιμονισμοί και στοιχειώματα, με στόχο να ανακαλύψουν κατά πόσο υπάρχει επιστημονική εξήγηση πίσω από αυτά, ή αν αποτελούν «γνήσια» θαύματα.

Το «Evil» υπογράφουν οι Ρόμπερτ και Μισέλ Κινγκ, σεναριογράφοι και δημιουργοί μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών (The Good Wife, The Good Fight, Your Honor).

Η μυστηριακή ατμόσφαιρα της σειράς έχει αγαπηθεί από το κοινό και έχει επιβραβευτεί με βαθμολογία 7,7 στη σελίδα του IMDB.

Η πρώτη σεζόν έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2019 κι έγινε αμέσως η επιτυχία του CBS -εξού και το δίκτυο έδωσε το πράσινο φως για δεύτερο κύκλο λιγότερο από έναν μήνα μετά την πρεμιέρα, ο οποίος ωστόσο, όπως όλες οι παραγωγές καθυστέρησε λόγω πανδημίας.