Καλεσμένη στο τελευταίο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του 2025, ήταν η Ελένη Καστάνη. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της συζήτησης με την Ελένη Τσολάκη και το Πέτρο Κωστόπουλο- με το οποίο είχε ιδιαίτερη οικειότητα καθώς ο πρώην σύζυγός της, που έχει φύγει από τη ζωή, δούλευε μαζί του- η 65χρονη ηθοποιός δεν μίλησε μόνο για την καριέρα της αλλά και τη ζωή της.

Απαντώντας για τη μεγάλη απώλεια των κιλών της, παραδέχτηκε ότι έχει έναν πολύ καλό γιατρό, τον οποίο όμως για χρόνια δεν άκουγε, αλλά κάποια στιγμή αναγκάστηκε να πάρει μέτρα για λόγους υγείας. Ο ίδιος της είχε πει μάλιστα για ένα «μαγικό» φάρμακο που όταν ερχόταν στην Ελλάδα θα της άλλαζε τη ζωή. «Έχω ακόμα την ψυχολογία της χοντρής» ομολόγησε με χιούμορ.

Advertisement

Advertisement

Στην ίδια κουβέντα η Ελένη Καστάνη αποκάλυψε ότι είχε απορρίψει ρόλους σε σήριαλ που έκαναν τεράστια επιτυχία, όπως το «50-50», που είχε αρχικά όμως άλλη διανομή, αλλά και το «Λατρεμένοι μου γείτονες», και μάλιστα τότε το Mega την τιμώρησε κλείνοντάς της τις πόρτες του για αρκετά χρόνια.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, σημείο, της κουβέντας είχε κάνει με την οικονομική της κατάσταση, αφού μετά από έρωτηση του Πέτρου Κωστόπουλου, η Ελένη Καστάνη παραδέχτηκε ότι δεν έχει χρήματα στην άκρη: «Είχα βγάλει και κάποια λεφτά, γιατί κάποια στιγμή έκανα και κάποιες διαφημίσεις. Δηλαδή, εγώ αγόρασα το σπίτι, μια μονοκατοικία. Στη Νεάπολη Εξαρχείων, πίσω απ’ την Αλεξάνδρας, και το φτιάξα, υπέροχα είναι εκεί, Το έφτιαξα κάνοντας το διαφημιστικό του (σ.σ σούπερμάρκετ) Βερόπουλου, το οποίο έκανα για δύο χρόνια. Ήταν καμπάνια και έκανα τα ραδιοφωνικά (σποτ) και έπαιρνα για τρία χρόνια (χρήματα) από το Βερόπουλο.

Η Ελένη Καστάνη συναντιέται φέτος θεατρικά με τον Σταμάτη Φασουλή στο Μικρό Παλλάς.

Ελένη Καστάνη: «Τα είχα βγάλει με αίμα αυτά τα λεφτά»

«Είχα βγάλει λεφτά» συνέχισε η Ελένη Καστάνη. «Όμως για κακή μου τύχη, τα είχα στην Alpha Bank και πήγα και τα επένδυσα στην Ασπίς Πρόνοια, σε ένα επενδυτικό και έχασα τα λεφτά μου. Φαλήρισε η Ασπίς Πρόνοια. Και δεν φταίω, η καημένη. Τα έχω βγάλει με αίμα αυτά τα λεφτά. Ο Πέτρος ξέρει από αυτά. Τα έχω βγάλει με αίμα, λέω, αυτά τα λεφτά. Είναι τίμια λεφτά. Είναι λεφτά που έχω δουλέψει, που εγώ είχα κάνει, ας πούμε, Cosmote, διαφημίσεις. Και είχα ένα ποσό στην Alphabank και μου πρότεινε κάποια (να τα επενδύδω εκεί), που ο σύζυγός της, ασχολιόταν με αυτά και καταστράφηκα. Που τώρα δεν θα είχα καμία ανάγκη αν τα είχα, δηλαδή, αυτά (τα χρήματα). Τώρα πια δεν βγάζουμε χρήματα οι ηθοποιοί».