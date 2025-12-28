Η κυριακάτικη βίντεο επικοινωνία του Τέρενς Κουίκ με τον Πρωθυπουργό, η τελευταία για το 2025, εστιάζεται στο εύρημα των παρακάμψεων για λόγους κοινωνικού αυτοματισμού, παρ’όλο που οι αγρότες είχαν αφήσει λωρίδα για τους εκδρομείς. Του μιλάει επίσης για τους κακούς και ανίκανους υπουργούς που θέλουν ξήλωμα, όπως επίσης και για τις λαμπρές προόδους της ελληνικής οικονομίας εποχές που κλειδωνίζονται δυναμικές οικονομίες, όπως Γερμανίας και Γαλλίας, αλλά με μία σοβαρή επισήμανση: ότι αυτή η πρόοδος δεν φτάνει στα σπίτια και το πιάτο των περισσότερων πολιτών. Με την ευκαιρία γίνεται και ένας ποδοσφαιρικός παραλληλισμός

Χρόνια πολλά και καλή Κυριακή κύριε Πρωθυπουργέ: Ο καλός ποδοσφαιριστής βάζει γκολ δεν πετάει την μπάλα στην εξέδρα – ΒΙΝΤΕΟ

