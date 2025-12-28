Μεγάλη προσοχή πρέπει να δείξουν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, αλλά και οι πολίτες που μένουν σε διάφορες περιοχές της βόρειας Ελλάδας, όπως το Κιλκίς, οι Σέρρες και ο νομός Χαλκιδικής, διότι σύμφωνα με τον μερεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος έχει προειδοποιήσει από χθες (27/12), οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα σφοδροί σε επίπεδα θύελλας και το κρύο έντονο.

Ήδη, ισχυρότατοι άνεμοι έχουν «πλήξει» την Θεσσαλονίκη, που ενδέχεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τοπικά τα 10 μποφόρ. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Weather Forecast αποτυπώνεται η σφοδρότητα του φαινομένου, καθώς πελώρια κύματα «χτυπούν» το παραλιακό μέτωπο της πόλης, με τις εικόνες να είναι άκρως εντυπωσιακές.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την εκτίμησή του μετεωρολόγου, την Κυριακή οι άνεμοι θα αρχίσουν να ενισχύονται από τις πρωινές ώρες, με το πιο δύσκολο διάστημα να εντοπίζεται από περίπου τις 10:00 το πρωί έως αργά το βράδυ, γύρω στις 22:00–23:00. Οι ριπές του ανέμου αναμένεται να είναι πολύ ισχυρές, φτάνοντας τα 9 με 10 μποφόρ και πρόσκαιρα ακόμη και τα 11, κυρίως σε εκτεθειμένα σημεία, ανοιχτούς δρόμους και γέφυρες.

Ο κίνδυνος για πτώσεις κλαδιών, αντικειμένων ή ακόμη και δέντρων χαρακτηρίζεται αυξημένος, ενώ δεν αποκλείονται ζημιές σε πινακίδες και σοβαρές δυσκολίες στην οδήγηση, ειδικά για ψηλά και ελαφρά οχήματα.

Παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου, ο ισχυρός άνεμος θα ρίξει αισθητά την «αισθητή» θερμοκρασία. Όπως τονίζει ο κ. Αρναούτογλου, το μεσημέρι θα μοιάζει με περίπου 7 βαθμούς, ενώ τις πρωινές και βραδινές ώρες η αίσθηση του κρύου θα πλησιάζει ακόμη και το μηδέν.

Τη Δευτέρα, οι άνεμοι δεν υποχωρούν, παραμένοντας ισχυροί σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με κατά διαστήματα έντονες ριπές. Ο κίνδυνος για πτώσεις κλαδιών και προβλήματα σε εκτεθειμένα σημεία θα συνεχιστεί, ιδιαίτερα σε δέντρα που έχουν ήδη καταπονηθεί από τις συνθήκες της Κυριακής.

Το κρύο θα παραμείνει έντονο, όχι τόσο λόγω περαιτέρω πτώσης της θερμοκρασίας, όσο εξαιτίας του ανέμου, που θα διατηρεί την αισθητή θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα.

Συμπερασματικά, οι δύο ημέρες απαιτούν αυξημένη προσοχή. Ο μετεωρολόγος συστήνει να ασφαλιστούν αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές, να περιοριστούν οι μετακινήσεις σε εκτεθειμένα σημεία και να δοθεί έμφαση στην κατάλληλη ένδυση, καθώς ο δυνατός αέρας θα κάνει το κρύο πιο «τσουχτερό» από αυτό που δείχνει το θερμόμετρο.