H Madeleine Peyroux επιστρέφει στην Αθήνα για μία τζαζ χριστουγεννιάτικη συναυλία

Ένα πρόβλημα υγείας σε συνδυασμό με μια διαφωνία με τη δισκογραφική της εταιρία, ήταν ο λόγος που την οδήγησαν μακριά από τις ηχογραφήσεις και τα φώτα της δημοσιότητας για τα επόμενα έξι χρόνια, διάστημα στο οποίο έπαιζε σε clubs των ΗΠΑ, ζώντας σε χαμηλούς τόνους. Ακολούθησε μία συνεργασία με τον William Galison και ο δίσκος «Got You on My Mind» που περιείχε 7 κομμάτια.

Το 2004 ξεκινά η συνεργασία της με την εταιρία Rounder και τον παραγωγό Larry Klein. Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί το δεύτερο σόλο άλμπουμ της «Careless Love» που κερδίζει εξαιρετικές κριτικές και με πωλήσεις πάνω από ένα εκατομμύριο άλμπουμ, την κάνει γνωστή παγκοσμίως. Το άλμπουμ περιλαμβάνει επανεκτελέσεις κομματιών των Leonard Kohen (Dance me to the end of Love), Bob Dylan, Elliot Smith, Hank Williams, το γαλλόφωνο J’ ai Deux Amours κ.ά.