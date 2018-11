Νίκος Παναγιωτόπουλος: Δεν είναι εύκολο να γράφεις παρουσία αυτοπτών μαρτύρων

-Καταγράφετε την ιστορία του -το μυστικό του- δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του και ενώ βρίσκεστε στη μέση ηλικία και είστε και ο ίδιος πατέρας. Γα να κάνουμε «ειρήνη» με τους γονείς μας πρέπει να φτάσουμε στη μέση της δικής μας διαδρομής; Νωρίτερα δεν υπάρχει ελπίδα;

Το γεγονός ότι στην περίπτωσή μου αυτό συνέβη στη μέση της διαδρομής δεν σημαίνει πως αυτός είναι ο κανόνας. Θέλω να ελπίζω ότι μπορεί να κάνει κανείς «ειρήνη» με τους γονείς του ανά πάσα στιγμή – αρκεί οι δύο πλευρές να δείξουν την απαιτούμενη γενναιότητα για να γεφυρωθεί το χάσμα. Χρειάζεται όμως ένας βαθμός ωρίμανσης. Χρειάζεται να αποκτήσει κανείς επίγνωση που – κακά τα ψέματα – δεν τη διαθέτει νωρίτερα.

-«... Και κάπως έτσι, σε υιοθέτησα, μπαμπά! Τι φρικτή εκδίκηση. Να γίνεσαι πατέρας των γονιών σου! Ένας πατέρας, μάλιστα, στοργικός, γεμάτος κατανόηση, που δεν ζητάει καλούς βαθμούς, λαμπρές σπουδές, κοινωνικές επιδόσεις! Η μόνη του απαίτηση να είναι χαμηλή χοληστερίνη και ένας καλός χρόνος καθίζησης στις επόμενες αιματολογικές εξετάσεις...». Είναι ποτέ κανείς πραγματικά έτοιμος για αυτή την αλλαγή ρόλων (να γίνεται γονιός του γονιού του);

Νομίζω πως αν όχι ποτέ, τότε πολύ σπάνια είναι κανείς προετοιμασμένος γι’ αυτή την αλλαγή ρόλων. Είναι μια στιγμή απότομης ενηλικίωσης, την οποία, φαντάζομαι, όλοι απεύχονται. Ταυτοχρόνως, είναι μια στιγμή λυτρωτική, αφού σου επιτρέπει να δεις τον γονιό σου με άλλο μάτι. Ο άτρωτος πατέρας γίνεται ξαφνικά ανήμπορο παιδί κι εσύ είσαι ο μόνος στον οποίο μπορεί να στηριχτεί – ένα παιδί, μάλιστα, δύστροπο και απαιτητικό, όπως ήσουν κι εσύ τόσες φορές στο παρελθόν. Αυτή η ξαφνική αποκαθήλωση και η απότομη μεταβίβαση της εξουσίας είναι μια στιγμή αποφασιστικής σημασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δική μου περίπτωση αποτέλεσε το υλικό του πρώτου διηγήματος στην πρώτη μου συλλογή –την «Ενοχή των υλικών»–, ένα βιβλίο που εκδόθηκε πριν από 20 χρόνια και κάτι.

-Το ιδιωτικό γίνεται δημόσιο με την ελπίδα της καθολικότητας, όπως έχετε πει «... η καθολικότητα είναι το στοίχημα που βάζει κάθε συγγραφέας σε κάθε του βιβλίο». Ωστόσο, πώς αποφεύγει κανείς την παγίδα της αυτοαναφορικότητας; Πώς μπορεί να είναι απροκάλυπτα, «καθαρά», ήρωας (έστω και δευτεραγωνιστής) μιας ιστορίας και συγχρόνως να κάνει λογοτεχνία;

Για έναν συγγραφέα δεν καθόλου περίεργο το να τοποθετεί τον εαυτό του στο κέντρο της αφήγησης. Το ίδιο ακριβώς κάνει σε κάθε μυθοπλασία που γράφεται, ας πούμε, σε πρώτο πρόσωπο. Ακόμα κι όταν πρόκειται για έναν επινοημένο χαρακτήρα, ο συγγραφέας του δανείζει στοιχεία του εαυτού του. Ταυτοχρόνως, ο συγγραφέας καλείται να βιώσει την εμπειρία του επινοημένου χαρακτήρα και να την αποδώσει όσο πιο πειστικά μπορεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αυτοαναφορικότητα κρύβεται επιμελώς κάτω από τα μυθοπλαστικά ευρήματα.

Στην αυτοβιογραφική διήγηση το πρόβλημα είναι ότι ο συγγραφέας οφείλει να πνίξει τον ναρκισσισμό του, να γκρεμίσει την εικόνα που όλοι μας χτίζουμε για τα μάτια των άλλων. Για να τοποθετήσεις τον ίδιο σου τον εαυτό, χωρίς μεταμφίεση, στο επίκεντρο μιας αφήγησης, οφείλεις είτε να έχεις συμφιλιωθεί μαζί του είτε να μη σε φοβίζει η ανατροπή της προσδοκίας του αναγνώστη.

-Τι θα έλεγε ο πατέρας σας εάν ζούσε και διάβαζε τον «Ολομόναχο»;

Νομίζω πως δεν θα είχε γραφτεί ο Ολομόναχος αν ζούσε ακόμα ο πατέρας μου. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα είχα μάθει το μυστικό που κουβάλησε σε ολόκληρη τη ζωή του – την ιστορία που τον καθόρισε και με αποφασιστικό τρόπο επηρέασε και τον δικό μου χαρακτήρα. Το πολύ πολύ να ολοκληρώναμε εκείνη την κουβέντα που αφήσαμε μισή στο Ιπποκράτειο, λίγες μέρες πριν φύγει απ’ τη ζωή. Απ’ τη μια νιώθω λυτρωμένος που – έστω και εκ των υστέρων – μπόρεσα να τον καταλάβω, αλλά απ’ την άλλη θα προτιμούσα να είχαμε καταφέρει να προσεγγίσουμε ο ένας τον άλλον εν ζωή. Απ’ αυτό το βάρος, μεταξύ άλλων, προσπάθησα να απαλλαγώ γράφοντας αυτό το βιβλίο.

-Σεναριακά, ετοιμάζετε κάτι;

Αυτό τον καιρό δουλεύω με δύο σκηνοθέτες, τον Νίκο Γραμματικό και τον Τώνη Λυκουρέση, πάνω στο σενάριο της επόμενης ταινίας τους. Όλως περιέργως, και στις δύο περιπτώσεις η κεντρική σχέση είναι η σχέση πατέρα-γιου. Δυστυχώς, η οικονομική συγκυρία καθιστά τα κινηματογραφικά σχέδια πολύ μακρινά όνειρα, οπότε είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς γι’ αυτά.

* Ο Ολομόναχος γράφτηκε μετά από πρόσκληση του γαλλικού εκδοτικού οίκου Editions du Sonneur για να ενταχθεί στη σειρά Ce que la vie signifie pour moi. Τη σειρά διευθύνει η Martine Laval και την εμπνεύστηκε από το αυτοβιογραφικό δοκίμιο του Τζακ Λόντον What life means to me. Εκδόθηκε στη Γαλλία τον Σεπτέμβριο του 2018 σε μετάφραση του Gilles Decorvet, με τίτλο Tout seul - prophetie autobiographique.