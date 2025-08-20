Η Δανία θα καταργήσει τον ΦΠΑ στα βιβλία, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει περισσότερους αναγνώστες.

Με ποσοστό της τάξεως του 25%, ο φόρος που επιβάλλει η Δανία στα βιβλία είναι ο υψηλότερος στον κόσμο, μια πολιτική που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, συμβάλλει στην αυξανόμενη «κρίση της ανάγνωσης».

Ο υπουργός Πολιτισμού, Γιάκομπ Ένγκελ-Σμιτ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση θα προτείνει στο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό την κατάργηση του φόρου επί των βιβλίων.

Η περοκοπή αυτή υπολογίζεται σε 330 εκατομμύρια κορώνες (43,87 εκατομμύρια ευρώ) ετησίως.

«Αυτό είναι κάτι για το οποίο έχω εργαστεί ως υπουργός Πολιτισμού, επειδή πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε τα πάντα σε κίνδυνο αν θέλουμε να τερματίσουμε την κρίση ανάγνωσης που δυστυχώς εξαπλώνεται τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Ένγκελ-Σμιτ στο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau.

«Είμαι απίστευτα περήφανος. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα να καταφέρνεις να πείσεις τους συναδέλφους σου ότι πρέπει να δαπανηθούν τόσο μεγάλα ποσά για τον πολιτισμό των Δανών».

Άλλες σκανδιναβικές χώρες εφαρμόζουν επίσης έναν ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ 25%, αλλά αυτός δεν ισχύει για τα βιβλία. Ο ΦΠΑ στα βιβλία στη Φινλανδία είναι 14%, στη Σουηδία 6% και στη Νορβηγία μηδέν.

Η Σουηδία μείωσε τον ΦΠΑ στα βιβλία το 2001, με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων βιβλίων, αλλά η ανάλυση έδειξε ότι τα βιβλία αγοράστηκαν από ήδη υπάρχοντες αναγνώστες και όχι νέους.

«Πρόκειται επίσης για τη διάδοση της λογοτεχνίας», δήλωσε ο Ένγκελ-Σμιτ. «Γι’ αυτό έχουμε ήδη διαθέσει χρήματα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων βιβλιοθηκών και των σχολείων της χώρας, ώστε περισσότερα παιδιά να μπορούν να έρθουν σε επαφή με την καλή λογοτεχνία».

Σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία της Δανίας, το 2023 πωλήθηκαν συνολικά 8,3 εκατομμύρια βιβλία τόσο σε καταστήματα όσο και από το διαδίκτυο. Ο πληθυσμός της χώρας είναι λίγο πάνω από 6 εκατομμύρια.