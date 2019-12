HuffPost Weekend: Hooverphonic, Στέφανος Κορκολής, Δώρος Δημοσθένους και «Atlas Αθήνα»

Stefania M. D'Alessandro via Getty Images

Πώς μπορείς να αλλάξεις τον ήχο της πόλης σου; Το έργο «ATLAS – A Sound Cartography of Europe» παρουσιάζεται σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με τη συνεργασία τριών ευρωπαϊκών οργανισμών (ΖΚΜ, Στέγη, ΙRCAM) στη Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου. Η αθηναϊκή συναυλία αποτελείται από τη σύνθεση του Δημήτρη Καμαρωτού «Μουσική είναι η πόλη», ένα οδοιπορικό ηχογραφήσεων ενός παρατηρητή της πόλης που στη συνέχεια τη μεταλλάσσει, μέσω των ήχων, σε μια φανταστική εκδοχή της.

Η Ηρώ συναντιέται ξανά, μετά από δυο εξαιρετικά πετυχημένες σεζόν, στη σκηνή του Half Note Jazz Club με την Όλγα Λασκαράτου, πιανίστρια με κλασική παιδεία και ραδιοφωνική παραγωγό που έχει και την επιμέλεια του προγράμματος.

Οι δυο τους, μόνες με δυο πιάνα επί σκηνής – αλλά και με καλεσμένου, όπως η Κατερίνα Πολέμη και ο Γιάννης Κότσιρας- παρουσιάζουν για τέσσερα βράδια ένα πρόγραμμα γεμάτο με αισθήματα και συναισθήματα, με καλλιτεχνική και ερμηνευτική δεξιοτεχνία και τραγούδια από όλο τον κόσμο, διαχρονικά και καταγραμμένα στην κοινή μας συνείδηση. Στόχος είναι να δώσουν ένα όμορφο στίγμα από διάφορα είδη μουσικής, που μπορούν να συνυπάρχουν δημιουργικά, εκφράζοντας το κοινό αίσθημα.

Η Ηρώ, ερμηνεύτρια, συνθέτης και ενορχηστρωτής, είναι μια καλλιτέχνις που πιστεύει και ξέρει πως δεν υπάρχουν στεγανά και διαχωρισμοί ανάμεσα στα είδη της μουσικής, και μέσα από τη μελέτη της παγκόσμιας μουσικής έχει κάνει εμφανίσεις σε ιστορικά θέατρα και conservatoire της Ευρώπης, ενώ έχει συνεργαστεί με πολλές συμφωνικές ορχήστρες και χορωδίες.

Η Όλγα Λασκαράτου από τη δική της πλευρά έχει μια πολυεπίπεδη γνώση της μουσικής και αυτό ήταν που την έφερε κοντά με την Ηρώ. Και επειδή, σύμφωνα με τον Νίτσε, «Χωρίς τη μουσική αυτός ο κόσμος θα ήταν ένα λάθος», το πρόγραμμα «Just the two of us» σφραγίζει την μεταξύ τους καλλιτεχνική σχέση αλλά αφορά και την ίδια τη σχέση ανάμεσα στην τέχνη και την καρδιά. Αυτά τα δύο πάνε μόνο μαζί.

Ηρώ: τραγούδι, πιάνο

Όλγα Λασκαράτου: πιάνο

Special Guests

15/12/2019: Κατερίνα Πολέμη

16/12/2019: Γιάννης Κότσιρας

Επιμέλεια προγράμματος: Όλγα Λασκαράτου

Info

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 9213310 | Προπώληση: www.viva.gr

Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (μπαρ), 15 ευρώ (Β’ Ζώνη), 20 ευρώ (Α’ Ζώνη)

Ώρα έναρξης: Παρασκευή & Σάββατο 22.30, Κυριακή & Δευτέρα 21.30.

Οι πόρτες ανοίγουν μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης.

