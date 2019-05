HuffPost Weekend: Μπέντζαμιν Κλεμεντάιν, τζαζ και «Athens Dance till Dawn»

Στο project με τον εύγλωττο τίτλο « Roots in the Sky » (Ρίζες στον ουρανό) η πολυσχιδής καλλιτέχνης του σύγχρονου χορού και aerial dance Δέσποινα Lloyd Γουλά υφαίνει τη δυναμική των σωμάτων με τις περίτεχνες χορευτικές κινήσεις και την αναρριχητική τεχνολογία και δημιουργεί ένα εντυπωσιακό θέαμα που ενεργοποιεί τον δημόσιο χώρο, ξανα-συστήνει την προοπτική ενός γνώριμου αστικού πεδίου, θυμίζει ξανά το ρόλο του ανθρώπου και της φύσης μέσα στο δομημένο τοπίο.

Με τραγούδια από το βραβευμένο με Mercury Prize άλμπουμ του At Least For Now (2015) και το I Tell A Fly (2017) τα οποία γνώρισαν μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως, χαρίζοντας του τον χαρακτηρισμό «ένας μουσικός Τζορτζ Όργουελ της εποχής μας».