HuffPost Weekend: Nederlands Dans Theater, τζαζ και ποίηση

Ο Manu Dibango, αυτός ο πολίτης του κόσμου, είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να συνδυάσει αφρικάνικους, αμερικάνικους, ευρωπαϊκούς, ακόμα και techno ήχους, ξεκινώντας την καριέρα του με την παγκόσμια επιτυχία “Soul Makossa”(1973) που άλλαξε μια για πάντα τις χορευτικές φιγούρες στις ντίσκο της Δύσης! Ένας ρυθμός που επηρέασε τη σύγχρονη ποπ μουσική, από τον Michael Jackson στο “Wanna Be Startin’ Somethin’”, μέχρι την Rihanna στο”Don’t Stop the Music”.

Την δεκαετία του ΄80 την αποκαλούσαν την «Bessie Smith της δεκαετίας». Σήμερα η πληθωρική και γεμάτη ενέργεια Angela Brown είναι απλά από τις καλύτερες τραγουδίστριες του Blues. Ξεκίνησε από τα blues clubs του Chicago – όπου γεννήθηκε – συνοδευόμενη από πιανίστες όπως οι Little Brother Montgomery, Erwin Helfer και Lovie Lee. Έχει μοιραστεί τη σκηνή με φίλους όπως οι `Blind´ John Davis, Pinetop Perkins, B.B. King, Georgie Fame και LongJohn Baldry.

Tην επιβλητική Angela Brown συναντούν στο Half Note δύο παλιόφιλοι Blues masters: o βραβευμένος με Pinetop Boogie Woogie πιανίστας Chris Rannenberg και ο θρυλικός τενόρος σαξοφωνίστας “Detroit” Gary Wiggins, οι οποίοι από το 1982 αποτελούν ένα ντουέτο από τα δυνατότερα blues groups.

Μια συνεργασία που αποθεώνει το motto της Brown “Love is all, so let the good times roll”.

Info HALF NOTE JAZZ CLUB Τριβωνιανού 17, Μετς Ώρα έναρξης: Παρ. & Σαβ.: 22.30, Κυρ. & Δευτ.: 21.30 Είσοδος: 20 ευρώ (μπαρ), 25 ευρώ (Β’ Ζώνη), 30 ευρώ (Α’ Ζώνη), *** την Δευτέρα 4/2 έκπτωση 5 ευρώ σε όλες τις ζώνες για κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές Προπώληση: www.viva.gr



Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου

Βιβλίο και Παιδί

Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου και ώρα 09:00 – 14:00 πραγματοποιείται στο Μουσείο Ηρακλειδών (Ηρακλειδών 16, Θησείο) ημερίδα με τίτλο «Η Λογοτεχνία για παιδιά και εφήβους χωρίς ευτυχισμένο τέλος». Η ημερίδα εντάσσεται στη θεματική ενότητα ‘Η Μεγάλη Γιορτή της Ανάγνωσης’ και διοργανώνεται από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος, τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά και το Μουσείο Ηρακλειδών. Απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης όσο και στο ευρύτερο κοινό και περιλαμβάνει δωρεάν βιωματικά εργαστήρια, δημιουργικές συζητήσεις και παρουσιάσεις, με στόχο την αποτύπωση του ρόλου της παιδικής λογοτεχνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από ποικίλες θεματικές και προσεγγίσεις των λογοτεχνικών κειμένων.