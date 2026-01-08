Οριστικό είναι το τέλος στη δωδεκάχρονη σχέση της Τζένης Μπότση και του Αλέξανδρου Μιχαλά, όπως αναφέρει το TLife. Αν και γράφτηκε ότι το ζευγάρι παίρνει διαζύγιο, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν παντρευτεί ποτέ.

Η κόρη τους Αλίκη, που αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της Τζένης Μπότση, γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2019. Όπως λένε άνθρωποι από το περιβάλλον της 53χρονης ηθοποιού είναι και ο βασικός λόγος που ο χωρισμός της με τον επιχειρηματία ήταν παραπάνω από πολιτισμένος καθώς το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να είναι καλά το παιδί της και να έχει στενή επαφή με τον πατέρα της.

«Μπορεί ο χωρισμός που έγινε στα μέσα του φθινοπώρου, να ήταν συναινετικός αλλά αν ήταν στο χέρι της θα προτιμούσε να είναι αλλιώς τα πράγματα» συμπληρώνει η ίδια πηγή στη HuffPost. «Το τέλος ήρθε με μεγάλη αξιοπρέπεια και σεβασμό. Με τον Αλέξανδρο θα είναι πάντα οικογένεια γιατί τους ενώνει ένα παιδί που λατρεύουν και οι δύο».

Σε θεατρική της έξοδο στα μέσα του περασμένου μήνα.

Τζένη Μπότση: Με ανανενωμένη σιλουέτα

Αρκετοί μάλιστα έχουν συνδέσει την αλλαγή στην εικόνα της με τα νέα δεδομένα στην προσωπική της ζωή. Η αλήθεια είναι ότι η Τζένη Μπότση είχε ξεκινήσει να ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα υγιεινής διατροφής, βάζοντας ταυτόχρονα τη γυμναστική στη ζωή της από το 2024.

Η Τζένη Μπότση είχε συνοδεύσει μόνη της την κόρη της στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Αν και ο χωρισμός τους είναι ακόμη νωπός, η Τζένη Μπότση επέλεξε να κάνει ρεβεγιόν μαζί με τον πρώην σύντροφό της και μάλιστα το κλίμα ανάμεσά τους ήταν σαν να μην είχε μεσολαβήσει τίποτα αρνητικό το προηγούμενο διάστημα.

Η πρώτη επίσημη εμφάνιση της Τζένης Μπότση και του Αλέξανδρου Μιχαλά τον Μάιο του 2014.

Στην τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση τις ημέρες των Χριστουγέννων στην εκπομπή του καλού της φίλου, Φώτη Σεργουλόπουλου, η Τζένη Μπότση είχε μιλήσει για τα καλέσματα που κάνει στο σπίτι της τις ημέρες των Γιορτών, την εθελοντική δράση στο «Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ ο παρουσιαστής, γνωρίζοντας προφανώς για τον χωρισμό της, είχε αποφύγει να τη ρωτήσει για τον σύντροφό της.