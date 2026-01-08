7 Ιανουαρίου (Reuters) – Όταν οι ασθενείς σταματούν να παίρνουν φάρμακα για την απώλεια βάρους, οι ευεργετικές επιδράσεις των φαρμάκων ως προς το βάρος και άλλα θέματα υγείας εξαφανίζονται μέσα σε δύο χρόνια, σύμφωνα με μια μεγάλη ανάλυση παλαιότερων ερευνών.

Επανεξετάζοντας στοιχεία για 9.341 παχύσαρκους ή υπέρβαρους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία σε 37 μελέτες με οποιοδήποτε από τα 18 (υπάρχοντα) διαφορετικά φάρμακα για την απώλεια βάρους, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι επανέκτησαν κατά μέσο όρο σχεδόν μία λίβρα (0,4 kg) ανά μήνα μετά τη διακοπή των φαρμάκων και προβλέπεται να επιστρέψουν στο βάρος πριν από τη θεραπεία σε 1,7 χρόνια.

Οι παράγοντες κινδύνου για την υγεία της καρδιάς, όπως η αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα χοληστερόλης, που επωφελήθηκαν από τα φάρμακα, προβλέπεται να επιστρέψουν στα προ της θεραπείας επίπεδα μέσα σε 1,4 χρόνια μετά τη διακοπή των φαρμάκων, κατά μέσο όρο, σύμφωνα με την παρουσίαση της μελέτης στο The BMJ.

Περίπου οι μισοί από τους ασθενείς είχαν λάβει φάρμακα GLP-1, συμπεριλαμβανομένων 1.776 που έλαβαν τα νεότερα πιο αποτελεσματικά φάρμακα σεμαγλουτίδη, που πωλείται ως Ozempic και Wegovy από τη Novo Nordisk (NOVOB.CO) και τιρζεπατίδη, που πωλείται ως Mounjaro και Zepbound από την Eli Lilly (LLY.N).

Ο ρυθμός ανάκτησης βάρους ήταν ταχύτερος με τη σεμαγλουτίδη και την τιρζεπατίδη, με μέσο όρο σχεδόν 1,8 κιλά (0,8 kg) ανά μήνα.

«Αλλά επειδή οι άνθρωποι που λαμβάνουν σεμαγλουτίδη ή τιρζεπατίδη χάνουν περισσότερο βάρος εξ αρχής, όλοι καταλήγουν να επιστρέφουν στην αρχική κατάσταση περίπου στον ίδιο χρόνο», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής της μελέτης Δημήτριος Κουτουκίδης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Ανεξάρτητα από το πόσο βάρος χάθηκε, η μηνιαία επαναπρόσληψη βάρους ήταν ταχύτερη μετά από φάρμακα για την απώλεια βάρους από ό,τι μετά από προγράμματα διαχείρισης βάρους δομημένων προσεγγίσεων (σ.σ. που διδάσκουν να αλλάζουμε διατροφικές συνήθειες και συνήθειες δραστηριότητας, εστιάζοντας στην αυτοπαρακολούθηση, τον καθορισμό στόχων και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής για να χάσουμε βάρος και να το διατηρήσουμε, χρησιμοποιώντας αρχές από την ψυχολογία συμπεριφοράς για μακροπρόθεσμη επιτυχία, όχι μόνο γρήγορες λύσεις).

Η αναδρομική μελέτη δεν μπόρεσε να προσδιορίσει αν κάποιοι ασθενείς ήταν πιο πιθανό από άλλους να διατηρήσουν το βάρος τους.

«Το να κατανοήσουμε ποιος τα καταφέρνει καλά και ποιος όχι είναι κάτι σαν να αναζητούμε απάντηση για το “ιερό δισκοπότηρο” στην έρευνα για την απώλεια βάρους, αλλά κανείς δεν έχει ακόμη ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό», κατέληξε ο Κουτουκίδης.

ΠΗΓΗ Reuters