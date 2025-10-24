Τη μεγαλύτερη κατάσχεση παράνομων φαρμάκων για απώλεια βάρους που έχει καταγραφεί παγκοσμίως έκανε σήμερα (24/10) ο βρετανικός οργανισμός φαρμάκων (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency / MHRA), κατά την έφοδο σε εργοστάσιο που παρασκεύαζε χιλιάδες ενέσιμα με μη αδειοδοτημένες φαρμακευτικές ουσίες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, κατασχέθηκαν 2.000 σύριγγες με τις ουσίες τιρζεπατίδη και ρετατρουτίδη –φάρμακα που δεν έχουν εγκριθεί στη Βρετανία για την απώλεια βάρους– δεκάδες χιλιάδες άδειες σύριγγες και ακατέργαστες χημικές ουσίες.

Advertisement

Advertisement

Γυναίκα μετράει τη μέση μετά την απώλεια βάρους.

Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο στην κεντρική Αγγλία είναι το πρώτο του είδους που ανακαλύφθηκε στη χώρα.

«Πρόκειται για μια νίκη στον αγώνα εναντίον ξεδιάντροπων εγκληματιών, οι οποίοι θέτουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο πουλώντας επικίνδυνα και παράνομα ενέσιμα φάρμακα για απώλεια βάρους προκειμένου να βγάλουν γρήγορα χρήματα», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)