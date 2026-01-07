Θα μπορούσαμε να πούμε με ευκολία πως οι στομαχικές ενοχλήσεις όπως φουσκώματα και δυσπεψία αποτελούν ένα από τα πιο κοινά πεπτικά προβλήματα, που ταλαιπωρούν πολλούς από εμάς.

Είναι βέβαιο πως η διατροφή μας παίζει σημαντικό ρόλο στην ομάλη λειτουργία του εντέρου, και όσοι έχουμε ευαίσθητο στομάχι έχουμε συνηθίσει στο να ψάχνουμε σπιτικές και εύκολες λύσεις που μπορούν να μας ανακουφίσουν στο λεπτό.

Ευτυχώς, η λύση μπορεί να βρίσκεται ήδη στο ντουλάπι της κουζίνας μας: Ορισμένα βότανα και μπαχαρικά έχουν αποδεδειγμένη δράση στη στήριξη του πεπτικού συστήματος.

Όπως αναφέρεται σε άρθρο του realsimple.com, το τζίντζερ είναι ίσως το πιο γνωστό φυσικό βοήθημα για τη δυσπεψία, ωστόσο δεν είναι το μόνο.

Στο ίδιο άρθρο του realsimple.com επισημαίνονται και άλλα βότανα και μπαχαρικά που αξίζει να έχουμε στο ντουλάπι μας και σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύονται ακόμη πιο αποτελεσματικά όπως:

Κουρκουμάς

Ο κουρκουμάς είναι γνωστός για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του και χρησιμοποιείται παραδοσιακά για διάφορα προβλήματα υγείας, μεταξύ αυτών και του πεπτικού.

Βοηθά ιδιαίτερα άτομα με φλεγμονή στο έντερο ή σύνδρομο φλεγμονώδους εντέρου, ενώ όπως και το τζίντζερ συμβάλλει στην καλύτερη πέψη των λιπαρών τροφών όταν καταναλώνεται 15–20 λεπτά πριν από το γεύμα. Πλεονέκτημά του είναι ότι προκαλεί λιγότερο συχνά καούρα ή παλινδρόμηση.

Μάραθος

Οι σπόροι μάραθου χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες για την υποστήριξη της πέψης, τόσο στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική όσο και στην Αγιουρβέδα (η επιστήμη της ζωής, είναι μία μέθοδος η οποία ισχυρίζεται ότι θεραπεύει τον ασθενή μέσω μιας ισορροπημένης ζωής, ορθής σκέψης, δίαιτας και της χρήσης βοτάνων).

Μελέτες δείχνουν ότι μπορούν να μειώσουν ναυτία, δυσπεψία και αίσθημα βάρους, ενώ υπάρχουν στοιχεία ότι βοηθούν και στα συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου (IBS). Επιπλέον, ο μάραθος συνδέεται με αντιοξειδωτικές ιδιότητες και οφέλη για τη γυναικεία υγεία.

Κύμινο

Το κύμινο, βασικό συστατικό σε πολλές κουζίνες του κόσμου, φαίνεται ότι ενισχύει τη δράση των πεπτικών ενζύμων, βοηθώντας τον οργανισμό να διασπά καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά.

Η τακτική κατανάλωσή του μπορεί να μειώσει αέρια και φούσκωμα, ενώ έρευνες υποδεικνύουν ότι ίσως έχει και μεταβολικά και καρδιαγγειακά οφέλη, αν και απαιτούνται περισσότερες μελέτες.

Μέντα

Αν το τζίντζερ «ζεσταίνει», η μέντα προσφέρει μια πιο δροσερή δράση στο πεπτικό σύστημα.

Έρευνες δείχνουν ότι κάψουλες με εκχύλισμα μέντας βραδείας αποδέσμευσης μπορούν να μειώσουν τα συμπτώματα του IBS, ιδιαίτερα τον κοιλιακό πόνο. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι το έλαιο μέντας βοηθά στη δυσπεψία, καθιστώντας το μια απλή και φυσική επιλογή για καθημερινή χρήση.

Στο blog του dailyritualapothecary.com αναφέρονται κάποια επιπλέον βότανα που δεν πρέπει να παραλλέιψουμε για ένα υγιές στομάχι:

Γλυκάνισος

Ο γλυκάνισος χρησιμοποιείται παραδοσιακά ως φυσικό βοήθημα για την πέψη, χάρη στις αντισπασμωδικές και καταπραϋντικές του ιδιότητες. Το βότανο αυτό μπορεί να συμβάλει στη μείωση αερίων, φουσκώματος και κοιλιακής δυσφορίας, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη φυσιολογική κινητικότητα του εντέρου. Καταναλώνεται συχνά σε μορφή αφεψήματος μετά το γεύμα και θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμος σε περιόδους που το πεπτικό σύστημα είναι «βαρύ» ή ερεθισμένο.

Κόλιανδρος

Ο κόλιανδρος αποτελεί ένα ακόμη βότανο με παραδοσιακή χρήση στην υποστήριξη της πέψης. Οι σπόροι κόλιανδρου μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των αερίων, του φουσκώματος και της δυσπεψίας, καθώς συμβάλλουν στη χαλάρωση του πεπτικού συστήματος.

Παράλληλα, θεωρείται ότι ενισχύει τη φυσιολογική παραγωγή πεπτικών υγρών, διευκολύνοντας τη διαδικασία της πέψης μετά από βαριά γεύματα. Συνήθως καταναλώνεται σε μορφή αφεψήματος ή ως μπαχαρικό στο φαγητό.

Χαμομήλι

Το χαμομήλι είναι ένα από τα πιο δημοφιλή φυτικά ροφήματα παγκοσμίως και έχει καταπραϋντικές ιδιότητες όχι μόνο για το νευρικό σύστημα αλλά και για το γαστρεντερικό. Ένα ζεστό ρόφημα χαμομηλιού μπορεί να χαλαρώσει το έντερο, να μειώσει τους σπασμούς και να ανακουφίσει από τη φλεγμονή, ιδιαίτερα μετά από βαρύ ή λιπαρό γεύμα.

Με πληροφορίες από realsimple.com και dailyritualapothecary.com