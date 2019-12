HuffPost Weekend: Πορτοκάλογλου, Μητσιάς και Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox σε ένα πάρτι με άρωμα 1920

Όπως σχολιάζει κι ο ίδιος ο Bradlee για την επερχόμενη Welcome to the Twenties 2.0 περιοδεία των PMJ, «χρησιμοποιούμε το μικρό μερίδιο που έχουμε στην ποπ κουλτούρα για να προτρέψουμε το κοινό να ξεχάσει τα προβλήματά του και να έρθει σε εμάς, για μία βραδιά που θα γιορτάσουμε το πραγματικό μουσικό ταλέντο και το διαχρονικό στυλ – ζωντανά και στην πραγματική ζωή».

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 30€

VIP Meet & Greet – 172,7 € (Διαθέσιμα αποκλειστικά ηλεκτρονικά και σε εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό. Ισχύει όριο αγοράς 8 εισιτηρίων)

Στο VIP πακέτο περιλαμβάνονται:

Εισιτήριο γενικής εισόδου

Αποκλειστική δυνατότητα για Meet & Greet με τους Postmodern Jukebox

Αναμνηστική φωτογραφία με τους Postmodern Jukebox

Συλλεκτική υπογεγραμμένη αφίσα του Welcome to the Twenties 2.0 Tour

Αναμνηστικό πάσο του Welcome to the Twenties 2.0 Tour

