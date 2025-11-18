Γεμάτη υπονοούμενα εμφανίστηκε η τενίστρια Πάουλα Παντόσα, πρώην σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά στην τηλεοπτική εκπομπή La Revuelta στην πατρίδα της.

Η διεθνής τενίστρια χάρισε στον παρουσιαστή Νταβίδ Μπρονκάνο – με τον οποίο στο παρελθόν ήταν ζευγάρι – ένα ζευγάρι υπογεγραμμένα παπούτσια και μια φωτογραφία των δύο τους να παίζουν τένις.

Advertisement

Advertisement

Επιπλέον, απάντησε στις κλασικές ερωτήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι είναι single, ρωτήθηκε ακόμα και για το αν κάνει σεξ τον τελευταίο καιρό, αλλά και για την σχέση της με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Η Μπαντόσα, λοιπόν, βρήκε την ευκαιρία να ρίξει μια… μπηχτή στον Έλληνα πρωταθλητή μέσω μιας αφιέρωσης.

Συγκεκριμένα η κουβέντα πήγε στο νέο άλμπουμ της Ροζαλία και σε ένα από τα τραγούδια που έχουν κάνει μεγάλη επιτυχία τελευταία με την Μπαντόσα να λέει ότι της αρέσει πολύ.

«Τελευταία βλέπω χιλιάδες κορίτσια να λένε συγκεκριμένα ότι τους αρέσει πολύ το La Perla» σχολίασε ο παρουσιαστής με την Μπαντόσα να γελά πονηρά, κάποιον από το κοινό να φωνάζει «Τσιτσιπάς» και την Ισπανίδα τενίστρια να αφιερώνει το τραγούδι στον πρώην σύντροφό της λέγοντας ότι είναι σε αυτό το σημείο της ζωής της.

Τι λένε οι στίχοι του τραγουδιού που αφιέρωσε η Μπαντόσα στον Τσιτσιπά

Κάποιοι από τους στίχους του «La Perla» που αφιέρωσε η Ισπανίδα στον Έλληνα πρωταθλητή:



Γεια σου, κλέφτη της ειρήνης

Ναρκοπέδιο για την ευαισθησία μου

Playboy, ένας πρωταθλητής

Ξοδεύει τα χρήματα που έχει και αυτά που δεν έχει

Είναι τόσο γοητευτικός, ένα αστέρι της ανοσίας

Μια οφθαλμαπάτη, χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο για τον μεγαλύτερο βλάκα

Έχεις το βάθρο της μεγάλης απογοήτευσης



Ένας συναισθηματικός τρομοκράτης, η μεγαλύτερη καταστροφή στον κόσμο

Είναι ένα μαργαριτάρι, κανείς δεν τον εμπιστεύεται

Είναι ένα μαργαριτάρι, κάποιος με τον οποίο πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός



Είναι το κέντρο του κόσμου

Και μετά από αυτό, τι άλλο θα μπορούσε να έχει σημασία;

Επιτέλους πας στη θεραπεία, στον ψυχολόγο και ακόμη και στον ψυχίατρο

Αλλά τι νόημα έχει αν πάντα λες περισσότερα ψέματα;

Θα σου χτίσουν ένα μνημείο για την ανεντιμότητα



Δεν σε λυπάμαι, όποιος μένει μαζί σου εξαντλείται

Μια κινούμενη κόκκινη σημαία, μια τεράστια καταστροφή

Θα πει ότι δεν ήταν αυτός, ήταν ο σωσίας του



Ποτέ μην του δανείσεις τίποτα, δεν θα στο επιστρέψει ποτέ

Η αφοσίωση και η πίστη

είναι γλώσσες που δεν θα καταλάβει ποτέ

Αν του ζητήσεις βοήθεια, θα εξαφανιστεί