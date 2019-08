HuffPost Weekend: «Προμηθέας» στην Επίδαυρο και Σινεμά στο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Park your Cinema Αυγούστου: Γυναίκες σε δράση

Τον Αύγουστο το Park Your Cinema παρουσιάζει φιλμ με ηρωίδες σε πρωταγωνιστικούς ή συμπρωταγωνιστικούς ρόλους. Γυναίκες που έγιναν σύμβολα στην ιστορία του σινεμά σε πέντε προβολές που θα θυμάστε ότι απολαύσατε στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Η Μοίρα δεν Ξεχνά / The Postman Always Rings Twice (1946)

Μία παντρεμένη γυναίκα και ο τυχοδιώκτης ερωμένος της σχεδιάζουν να βγάλουν από τη μέση το σύζυγο εκείνης. Το μοτίβο των αμαρτωλών εραστών που φτάνουν μέχρι το έγκλημα γεννήθηκε από το διάσημο βιβλίο του James M. Cain, που είχε αρκετές κινηματογραφικές μεταφορές (με πιο τολμηρή εκείνη του 1981, με τους Jack Nicholson και Jessica Lange και τον ελληνικό τίτλο «Ο Ταχυδρόμος Χτυπά Πάντα Δυο Φορές»). Στην εκδοχή του 1946 η Lana Turner είναι η ιδανική μοιραία γυναίκα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, δίπλα στον John Garfield.

Σκηνοθεσία: Tay Garnett

Ωρα προβολής: 21:00 - Ξέφωτο

Είσοδος Ελεύθερη