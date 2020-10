«Human Behaviour» στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

Βαλέρια Ισάεβα Point of no return

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης χρησιμοποίησε ξανά για την παράσταση ένα παλαιότερο έργο του για κουαρτέτο εγχόρδων, το «Point Of No Return» που είχε γραφτεί για το κορυφαίο αμερικανικό σύνολο Kronos Quartet και παρουσιαστεί από το ίδιο στην Αθήνα το 2008. Ενα από το βασικά και πλέον σημαντικά στοιχεία του έργου του συνθέτη είναι ότι εμπνέεται από την παραδοσιακή μουσική της γενέτειρας του Κρήτης και πολύ συχνά χρησιμοποιεί επίσης στοιχεία της. Το «Point Of No Return» είναι από τα πλέον ενδεικτικά αυτής της μεθοδολογίας έργα του αποτίοντας σχεδόν διαρκώς φόρο τιμής στην κρητική παραδοσιακή μουσική και με τα βιολιά ειδικά σε ορισμένα σημεία να «απομιμούνται» εσκεμμένα τον ήχο της κρητικής λύρας, μια λιτή, όμορφη αλλά και ιδιαιτέρως απαιτητική για τους/τις εκτελεστές/ιες της σύνθεση. Με αυτή ως βάση ο Γιάννης Μανταφούνης, όπως λέει ο ίδιος, έκανε μια χορογραφία που με τη σειρά της αποτίει φόρο τιμής στον κλασικό χορό, την παράδοση του μπαλέτου, αναδεικνύοντας την αλλά με έναν σημερινό τρόπο.