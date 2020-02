Καινοτόμος παρουσίαση για την τουριστική προβολή της Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Η ολοκληρωμένη πρόταση της ομάδας για το 2020 παρουσιάστηκε στις 8 Ιανουαρίου 2020 στο Προεδρείο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας και στον Δήμο Κερκύρας. Για την υλοποίηση του εγχειρήματος, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τους φορείς και σε συνέχεια της διαδικασίας συνεχούς επιμόρφωσης, έχει προγραμματίσει την υλοποίηση ημερίδων και διαγωνισμών ανοικτών στο ευρύ κοινό, όπου διακεκριμένοι δημιουργοί καλούνται να παρουσιάσουν το έργο τους και παράλληλα να επιμορφωθούν στη χρήση σύγχρονων διαμεσικών διαδικασιών παραγωγής. Επίσης, διενεργείται διαγωνιστική διαδικασία με στόχο τη συμπερίληψη νέου περιεχομένου στις διαμεσικές καμπάνιες που θα έχουν εφαρμογή στις καμπάνιες, καλύπτοντας τις ανάγκες προβολής σε επίπεδο Β2Β (Business to Business), Β2C (Business to Customer ) αλλά και C2C (Customer to Customer).