Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη «Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς»

Περιγραφή

Σε μια μικρή πόλη της Ελλάδας, όταν το ερωτικό πάθος διασταυρώνεται με την απληστία για το χρήμα, τα πτώματα αρχίζουν να στοιβάζονται το ένα μετά το άλλο και η “Ωραία Κοιμωμένη” Όλγα δεν θα μάθει ποτέ από τι πραγματικά έχει γλιτώσει.

Πρωταγωνιστούν οι: Βασίλης Μπισμπίκης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Γιάννης Τσορτέκης, Στάθης Σταμουλακάτος, Βαγγέλης Μουρίκης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Λένα Κιτσοπούλου.

Συντελεστές

Σενάριο: Γιάννης Οικονομίδης, Χάρης Λαγκούσης, Δημοσθένης Παπαμάρκος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κατσαΐτης

Πρωτότυπη Μουσική: Jean-Michel Bernard

Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης

Ηχος: Ντίνος Κίττου, Κώστας Φυλακτίδης

Σκηνικά: Ιουλία Σταυρίδου

Κοστούμια: Χριστίνα Λαρδίκου

Μακιγιάζ: Γιάννης Παμούκης

VFX Supervisor: Αντώνης Κοτζιάς

Συνεργάτης Παραγωγός: Ιωάννα Μπολομύτη

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Elie Meirovitz, Ingmar Trost, Γιάννης Οικονομίδης

ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε. | FALIRO HOUSE | EZ FILMS | SUTOR KOLONKO | Y.E. FILMS LTD ΣΕ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΡΤ Α.Ε. | ONASSIS CULTURE | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ε.ΚΙΝ.) | DIGITAL DISTRICT | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | POPION PRODUCTIONS | YAFKA ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΟΜΕ Α.Ε. | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | THE CNC AND THE GFC – FRENCH-GREEK CO-PRODUCTION FUND | FILM– UND MEDIENSTIFTUNG NRW | MEDIA CREATIVE EUROPE