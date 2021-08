Κινηματογραφικός Αύγουστος στα σκαλιά του ΚΠΙΣΝ

MoviestoreMoviestore/Shutterstock Park your cinema - Chost world

Τα προγράμματα Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids πραγματοποιούνται χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το Park Your Cinema , η ενότητα υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συνεχίζεται δυναμικά και τον Αύγουστο και μεταφέρεται από το Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος στα Πανοραμικά Σκαλιά. Όλες οι ταινίες προβάλλονται στις 21:00 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και με ηλεκτρονική προεγγραφή στο snfcc.org/ParkYourCinema.