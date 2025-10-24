Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια θανάτου της 16χρονης, η οποία κατέρρευσε έξω από κατάστημα διασκέδασης στο Γκάζι.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον αιφνίδιο θάνατο της 16χρονης κοπέλας, η οποία κατέρρευσε τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από θερινό κλαμπ στο Γκάζι. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ιατροδικαστικών αρχών, η πιθανότερη αιτία θανάτου είναι η πνευμονική εμβολή, γεγονός που απομακρύνει προς το παρόν το ενδεχόμενο ο θάνατος να σχετίζεται με κατανάλωση αλκοόλ.

Όπως μετέδωσε ο Σπύρος Δαρσινός, η οικογένεια της 16χρονης που αδυνατεί να συνειδητοποιήσει πώς χάθηκε το παιδί τους, καθώς –όπως αναφέρουν συγγενείς– δεν είχε παρουσιάσει κανένα πρόβλημα υγείας.

Από τις μέχρι τώρα καταθέσεις προκύπτει ότι η νεαρή φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι, πιθανότατα σε τζαμαρία του χώρου διασκέδασης, λίγο πριν καταρρεύσει. Μάρτυρες αναφέρουν πως ένιωσε ζάλη, βγήκε έξω «να πάρει λίγο αέρα» και να προμηθευτεί κάτι από κοντινό μίνι μάρκετ για να συνέλθει, όμως λίγα λεπτά αργότερα έχασε τις αισθήσεις της.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το Star φαίνεται η ανήλικη μαζί με τους φίλους της να μπαίνουν σε μίνι μάρκετ στο Γκάζι, εκεί κάτι ψώνισαν και στη συνέχεια βγήκαν από το κατάστημα, κατευθυνόμενοι προς το κλαμπ της οδού Δεκελέων. Σύμφωνα, όμως, με τις καταθέσεις των τριών φίλων της, είχε προηγηθεί διασκέδαση σε ένα ακόμη μαγαζί.

«Ναι, το Σάββατο βράδυ ήμασταν μαζί με την….. Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε κι εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η Άννα είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμασταν εκεί, η Άννα κατέρρευσε», λέει φίλη της ανήλικης.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες από καταθέσεις φίλων της αναφέρουν ότι ενδέχεται να είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ πριν φτάσουν στο νυχτερινό κατάστημα. Οι πληροφορίες αυτές ωστόσο ελέγχονται και μεταφέρονται με επιφύλαξη, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν οριστικές απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 16χρονη.

Υπό κατάληψη το ΕΠΑΛ της 16χρονης – Καταγγελίες του 15μελούς για έλλειψη σεβασμού

Υπό κατάληψη τελεί εν τω μεταξύ από χθες (23/10) το πρότυπο ΕΠΑΛ Ταύρου, στο οποίο φοιτούσε η 16χρονη.

Οι συμμαθητές της ανήλικης σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η κατάληψη αποτελεί ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά τους που «έφυγε» τόσο ξαφνικά.

Η ανακοίνωση του 15μελούς του σχολείου της 16χρονης

«Η κατάληψή μας αποτελεί ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά μας που “έφυγε” τόσο ξαφνικά, αλλά και διαμαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια του σχολείου μας χειρίστηκε αυτή την απώλεια, χωρίς την ευαισθησία και τον σεβασμό που μια τέτοια στιγμή απαιτεί.

Την ημέρα του τραγικού γεγονότος, ζητήσαμε να αφιερωθεί μία ώρα για να τιμήσουμε την μνήμη της, κάτι που έγινε δεκτό ύστερα από έντονη συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια του λόγου της, η διευθύντρια ανέφερε πως το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την ημέρα της κηδείας, όπως και θα έπρεπε.

Ωστόσο, στις 22/10/2025, ημέρα της κηδείας, το σχολείο λειτούργησε κανονικά, γεγονός που δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τη μνήμη της συμμαθήτριάς μας.

Επιπλέον, η αναφορά ότι “εκμεταλλευόμαστε την κατάσταση” ήταν άδικη, προσβλητική και ακατάλληλη σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή.

Παράλληλα, θεωρούμε εξίσου ασέβεια το γεγονός ότι, μέσα σε αυτή τη θλιβερή περίοδο, συνεχίζει να ακούγεται μουσική στα διαλείμματα, κάτι που δεν αρμόζει στο κλίμα πένθους που επικρατεί στο σχολείο μας.

15μελές ΠΕ.ΠΑ.Δ Ταύρου».

