Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τη 16χρονη που εντοπίστηκε νεκρή έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πνευμονική εμβολή ως αιτία θανάτου, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Συγκλονίζει ο πατέρας της

«Με πήραν κατευθείαν οι φίλοι της τηλέφωνο και πήγα στους φίλους της πρώτα και μου λένε έτσι κι έτσι, γιατί δεν είχα καταλάβει ακριβώς, ήταν 02.30 το βράδυ, κι εκεί τέλος πάντων στο νοσοκομείο έγινε αυτό που έγινε το μοιραίο», λέει ο πατέρας της ανήλικης μιλώντας στο MEGA.

«Ήταν 10 άτομα, δεν ήταν τρία κορίτσια, ήταν 10 άτομα. Βγήκαν έξω για να πούνε καληνύχτα να φύγουνε. Αυτό ξέρω. Ήρεμα και ωραία χωρίς να τα διώξουν από το μαγαζί», σημειώνει.

Περιγράφοντας το περιστατικό, τονίζει: «Το κορίτσι δεν είχε κανένα πρόβλημα, οι γιατροί μου είπαν ότι είναι άγνωστα τα αίτια, οπότε θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή. Αυτό περιμένω να πάρω στα χέρια μου, την έκθεση, κι από εκεί και μετά οτιδήποτε, αν υπάρχει κάτι μεμπτό και ο θάνατος του παιδιού δεν οφείλεται σε κάποια παθολογικά αίτια τα οποία δεν έχουν προκληθεί από κάτι μεμπτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν έχουν προκληθεί τα αίτια του θανάτου του παιδιού από κάτι το οποίο είναι μεμπτό ή τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, θα κινηθούμε δια της ανάλογης διαδικασίας όπως πρέπει».

Όπως λέει ο πατέρας της 16χρονης: «Είχε λίγο φύσημα στην καρδιά της ας πούμε. Αυτό. Και επειδή ήταν και λίγο υπέρβαρη έπρεπε να προσέχει. Δεν μπορεί το μυαλό μου αυτήν την στιγμή να συλλάβει τι έχει συμβεί, προσπαθούμε να συνέλθουμε όλοι. Προσπαθήσανε να κάνουνε αντίδοτα για ουσίες, για αλκοόλ, για όλα αυτά. Έχουν έναν αιφνίδιο θάνατο, τον οποίο προσπαθούσαν να επαναφέρουν ένα παιδί, δεν μπορούν να έχουν τοξικολογική εξέταση εκείνη την στιγμή να δούνε αν υπάρχει κάποιο… Αυτοί κάνανε αυτό που πρέπει να κάνουνε. Βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι… τέλος πάντων έχει λιποθυμήσει ή τέλος πάντων έχει σταματήσει η καρδιά του, προσπαθούν να τον επαναφέρουν στην ζωή, δεν κοιτάνε να δούνε αν έχει… Τα αίτια δεν μπορούν να τα γνωρίζουν, γι’ αυτό πράξανε όπως πράξανε. Βάλανε αντίδοτα για ναρκωτικά, βάλανε αντίδοτα για αλκοόλ, βάλανε ό,τι πρέπει να κάνουνε τέλος πάντων. Χορήγησαν τις κατάλληλες αγωγές».

«Τώρα, από εκεί και πέρα, το παιδί δεν επανήλθε, κάτι επίσημο στα χέρια μου δεν έχω… Το μόνο επίσημο πράγμα που έχω στα χέρια μου αυτήν την στιγμή είναι η φωτογραφία του παιδιού μου», καταλήγει.