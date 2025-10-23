Πνευμονική εμβολή είναι η αιτία θανάτου τη 16χρονης που κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστική εξέτασης.

Το άτυχο κορίτσι είχε βγει το βράδυ του Σαββάτου να διασκεδάσει με την παρέα της όταν κάποια στιγμή βγήκε έξω και κατέρρευσε.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ωστόσο, ήταν ήδη πολύ αργά για το κορίτσι, αφού οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η ανήλικη ήταν ήδη νεκροί.

Αλληλοκατηγορούνται αστυνομικές και υγειονομικές αρχές

Για ενημέρωσης της αστυνομίας από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» σχετικά με το θάνατο της 16χρονης κοπέλας έξω από κλαμπ στο Γκάζι, έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης λέγοντας ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις θα αποκαλύψουν πλήρως τις συνθήκες και τα αίτια του τραγικού θανάτου της κοπέλας.

«Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη έφτασε σε 7 λεπτά στο Γκάζι. Το κορίτσι παραλήφθηκε πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και τα φάρμακα, οι γιατροί έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να την κρατήσουν στη ζωή. Η προσπάθεια ενημέρωσης της αστυνομίας έγινε, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Θέση στο θέμα έλαβε και η υγειονομική περιφέρεια, την οποία συνυπογράφει και το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» σχετικά με το μοιραίο βράδυ.

Σε ανακοίνωσή υποστηρίζουν ότι «σχετικά με τη διακομιδή νεαρής γυναίκας στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», γνωστοποιείται ότι στην εφημερία της 18ης – 19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του νοκομείου νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά τον χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από τον νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους. Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας-νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

Καμία αστυνομική υπηρεσία δεν ενημερώθηκε από το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός για την 16χρονη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία».

ΕΚΑΒ: Όταν παραλαμβάνουμε περιστατικό στο δρόμο, δεν ενημερώνουμε την αστυνομία

Ο υπεύθυνος Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων ΕΚΑΒ, Χ. Μαλτέζος, διευκρίνισε ότι «το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε γύρω στις δύο παρά δέκα, για συγκεκριμένο δρόμο στο Γκάζι, με ένα νεαρό κορίτσι που είχε λυποθιμικό επισόδειο», είπε αρχικά και τόνισε πως, «δόθηκε άμεσα εντολή και πήγε στο σημείο το πλησιέστερο ασθενοφόρο. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, οι συνάδελφοι διασώστες, όταν έφτασαν εκεί, βρήκαν την κοπέλα χωρίς ζωτικά σημεία».

Ο κ. Μαλτέζος εξήγησε πως ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο όπως προβλέπεται και προχώρησαν στην ταχύτατη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό. «Εκεί συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάνηψης. Το νοσοκομείο είχε ήδη ενημερωθεί από το κέντρο μας, ώστε να υπάρχει ετοιμότητα. Δυστυχώς, όμως, οι προσπάθειες των γιατρών απέβησαν άκαρπες», τόνισε για την διαδικασία», είπε.

Όσο για το αν κατά τη διάρκεια της διακομιδής και στο νοσοκομείο, έγιναν κλήσεις προς την αστυνομία, ο κ. Μαλτέζος εξήγησε πως: «εμείς όταν παραλαμβάνουμε ένα περιστατικό στο δρόμο, δεν ενημερώνουμε την αστυνομία. Πρώτο μέλημά μας είναι να αντιμετωπίσουμε τον ασθενή».

Και συνέχισε: «από τη στιγμή που το περιστατικό φτάσει στο νοσοκομείο, από εκεί και πέρα αναλαμβάνει το νοσοκομείο τις διαδικασίες. Το ΕΚΑΒ οφείλει να ενημερώσει και το κάνει, την αστυνομία, όταν πάμε σε ένα περιστατικό όπου υπάρχει κάποιος άνθρωπος μόνος του, μέσα σε σπίτι, που μπορεί να υποψιαζόμαστε εγκληματική ενέργεια ή έχει καταλήξει αρκετές ώρες πριν. Τότε, ναι, ενημερώνουμε την αστυνομία, υπάρχει σήμανση, ιατροδικαστής στο σημείο κ.λπ. Υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθείται. Όμως, όταν παραλαμβάνουμε ένα περιστατικό από το δρόμο, δεν ενημερώνουμε ποτέ την αστυνομία. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τον ασθενή».

