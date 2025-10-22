Η Αστυνομία επιχειρεί να χαρτογραφήσει τη διαδρομή που ακολούθησε το μοιραίο βράδυ η 16χρονη προκειμένου να διαπιστώσει πού και τι κατανάλωσε, καθώς σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, το κλαμπ έξω από το οποίο κατέρρευσε και τελικά άφησε την τελευταία της πνοή δεν ήταν ο μοναδικός σταθμός της βραδινής της εξόδου στο πολυσύχναστο Γκάζι.

Το μεγάλο ερώτημα που έχει προκύψει είναι γιατί κανείς δεν ενημέρωσε την Αστυνομία για την τραγική κατάληξη της ανήλικης άμεσα.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε τελικά το πρωί της επόμενης ημέρας, όταν ο πατέρας της 16χρονης απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας και ανέφερε τον θάνατο της κόρης του. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε άμεσα η ποινική διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων που οδήγησαν στον θάνατό της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ μέσα στο κατάστημα όπου διασκέδαζε.

Η αστυνομία αναζητεί πληροφορίες από φίλους της 16χρονης προκειμένου να καταθέσουν καθώς δεν υπάρχουν κάμερες μέσα στο μαγαζί.

Ήδη οι αρχές έχουν προχωρήσει σε κατάσχεση φιαλών και ποτών από τον χώρο, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία και νεκροτομή, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Το χρονικό του περιστατικού

Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου, στις 1:50. Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μέσα σε επτά λεπτά και οι διασώστες ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ. Η 16χρονη μεταφέρθηκε στον εφημερεύοντα «Ευαγγελισμό» στις 2:32, χωρίς σφυγμό και χωρίς αναπνοή. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά της.

Εντύπωση προκαλεί επίσης ότι την ίδια νύχτα το ΕΚΑΒ δέχθηκε ακόμη τρεις κλήσεις για περιστατικά μέθης και λιποθυμίας στην ίδια οδό, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί αν τα άτομα που χρειάστηκαν βοήθεια είχαν διασκεδάσει στο ίδιο κατάστημα. Η παρέα της 16χρονης κατέθεσε ότι στο μαγαζί κατανάλωναν βότκα.

Η κηδεία της τελέστηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, μέσα σε κλίμα οδύνης.