Ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η τραγωδία με την 16χρονη που έπεσε νεκρή στο Γκάζι τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου προς την Κυριακή, αφού εκείνο το βράδυ το ΕΚΑΒ είχε κληθεί να παραλάβει άλλους τρεις νέους ανθρώπους που είχαν βρεθεί λιπόθυμοι, στον ίδιο δρόμο, μετά από κατανάλωση αλκοόλ και μέθη.

Η αστυνομία εξετάζει τις συνθήκες θανάτου του 16χρονου κοριτσιού, ενώ συνεκτιμώνται και οι πληροφορίες από το ΕΚΑΒ για τα άλλα τρία λιποθυμικά επεισόδια που κλήθηκε να αντιμετωπίσει.

Πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας ο πατέρας της άτυχης 16χρονης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας και παρέδωσε την αναγγελία θανάτου της κόρης του που μόλις είχε παραλάβει από το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στις Αρχές, η ανήλικη διασκέδαζε σε μπαρ στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι και στις 2 τα ξημερώματα, βγαίνοντας από το μαγαζί αισθάνθηκε μία ξαφνική αδιαθεσία και λιποθύμησε. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες «το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα σε 7 λεπτά. Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το κορίτσι δεν είχε αναπνοή και σφυγμό. Ξεκίνησαν άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) η οποία συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι τον Ευαγγελισμό. Δυστυχώς τελικά το κορίτσι δεν τα κατάφερε».

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει ήδη γνωστά, η 16χρονη είχε καταναλώσει βότκα, μέσα στο μαγαζί και έχουν ήδη κατασχεθεί ποτά και μπουκάλια.

Με αυτά τα δεδομένα, την έρευνα ανέλαβε η Προστασία Ανηλίκων και έχει διαταχθεί να γίνει νεκροψία – νεκροτομή και να ληφθούν δείγματα για τοξικολογίες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί αν το κορίτσι είχε καταναλώσει κάτι που προκάλεσε τον αιφνίδιο θάνατό της.