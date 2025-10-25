Άμεση ήταν η αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, μετά τον τραγικό θάνατο της 16χρονης, η οποία κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε μπαρ στο Γκάζι την περασμένη εβδομάδα.

Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι έχουν κινηθεί ήδη όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες σε βάρος της επιχείρησης που φέρεται να σερβίρισε αλκοόλ στην ανήλικη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά το Σάββατο (25/10), το συγκεκριμένο μπαρ προχωρά σε άμεση προσωρινή σφράγιση, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα των αρμόδιων αρχών.

Δούκας: «Αδιαπραγμάτευτη η ασφάλεια των πολιτών»

Ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι η προστασία της δημόσιας ασφάλειας αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Αθηναίων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των νέων. Υπογράμμισε πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές, ειδικά όταν αυτές θέτουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, ο Χάρης Δούκας αναφέρει: «Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το μπαρ που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Για τη σημερινή Αρχή του Δήμου Αθηναίων, η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών – και ιδιαίτερα των νέων παιδιών – είναι αδιαπραγμάτευτη. Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες Αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα».

Οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.



