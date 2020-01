Κόμπι Μπράιαντ: Το τέλος ενός θρύλου και μία τεράστια καριέρα σε 28 εικόνες

Faye Sadou/MediaPunch/IPx Το 2018 ο πολυτάλαντος Κόμπι Μπράιαντ κατόρθωσε να κερδίσει και βραβείο Οσκαρ. Η ανακοίνωση της απόσυρσης του από το μπάσκετ έγινε ένα συναρπαστικό φιλμ πέντε λεπτών το οποίο απέσπασε το Academy Award for Best Animated Short Film το 2018. Credit: Faye Sadou/MediaPunch /IPX

Paul Bereswill via Getty Images Πολύ τρυφερός πατέρας, εδώ ο Κόμπι Μπράιαντ μαζί με την κόρη του Τζίτζι στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2019. Mandatory Copyright Notice (Photo by Paul Bereswill/Getty Images)

Maxx Wolfson via Getty Images Εδώ ο "Μάτζικ Τζόνσον" μιλά για τον Κόμπι Μπράιαντ σε μία από τις τιμητικές εκδηλώσεις προς τιμήν του από τους Λος Αντζελες Λέικερς. Δύο θρύλοι - μία φωτογραφία. (Photo by Maxx Wolfson/Getty Images)